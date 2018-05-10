Çatalköy İlkokulu’nda nostaljik buluşma

Çatalköy İlkokulu 8 Mayıs Salı akşamı nostaljik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Okulun eğitime başladığı 1975’ten 2005 yılına kadar geçen 30 yılda mezun olanların ve okula emek veren öğretmenlerin buluştuğu etkinlikte kimisi yıllardır birbirini görmeyen birçok sınıf ya da okul arkadaşı geçmişe yolculuk yaptı.

‘1975-2005 mezunları buluşuyor’ adı verilen etkinlikte konuşmaların yanı sıra hoş dakikaların geçirildiği, zengin hediyelerin dağıtıldığı piyango çekilişi de yapıldı. Etkinlikte 1975-2005 arasında mezun olanların diploma bilgileri de dönem dönem hem duvarlarda sergilendi hem de slayt gösterisiyle ekrana yansıtıldı.

1974’te çıkan savaş sonrasında Limasol’a bağlı Evdim’den kuzeye göç edenlerin büyük kısmı Çatalköy’e yerleşmişti. Çatalköy İlkokulu, 1975 yılı başlarında hala köyde Rumlar bulunduğu için okul binasında değil, ‘kooperatif’ olarak bilinen binada eğitime başlamış, daha sonra ise okul binasına taşınmıştı.

‘Evdim’den çıktık yola, Çatalköy’de verdik mola, gelin okulumuza buluşalım, hepimize hayrola’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara herse, bulgur köftesi, döner, meyve ve içecek ikram edildi.

İlk kez düzenlenen geceye katılanlar eski dostlarla bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.