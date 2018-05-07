Çatalköy İlkokulu’nda anlamlı buluşma

Çatalköy İlkokulu’nda 8 Mayıs Salı günü anlamlı bir etkinlik yapılıyor. Okulun eğitime başladığı 1975’ten 2005 yılına kadar geçen 30 yılda mezun olan herkes bir araya getiriliyor.

‘1975-2005 mezunları buluşuyor’ adı verilen etkinlik 8 mayıs Salı saat 19.00’da okulda yer alacak.

1974’te çıkan savaş sonrasında Limasol’a bağlı Evdim’den kuzeye göç edenlerin büyük kısmı Çatalköy’e yerleşmişti. Çatalköy İlkokulu, 1975 yılı başlarında hala köyde Rumlar bulunduğu için okul binasında değil, ‘kooperatif’ olarak bilinen binada eğitime başlamış, daha sonra ise okul binasına taşınmıştı.

‘Evdim’den çıktık yola, Çatalköy’de verdik mola, gelin okulumuza buluşalım, hepimize hayrola’ sloganıyla düzenlenecek etkinliğe yoğun katılım olması bekleniyor. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi 0533 868 61 88 numaralı telefondan alınabiliyor.