Çatalköy İlkokulu öğretmenlerini andı

Çatalköy İlkokulu, ailesi Çatalköy’de yaşayan, eğitime hizmet etmiş vefat eden dokuz öğretmenini andı.

Hüseyin Dürü Süleyman, Erdem Özgün, Ahmet Soyer, Raşit Özuslu, Ömer Dağacan, İzzet Soygür, İsmet Kurtel, Hüseyin Atanç, Salih Sonel şiirler, biyografilerinin okunması ve konuşmalar ile anıldı.

Törene Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusi, Çatalköy’de yaşayan emekli öğretmenler , anılan öğretmenlerimizin aileleri, sevenleri, Okul - Aile Birliği üyeleri ,satranççı öğrenciler ve görevli öğretmenler katıldı. Oldukça kalabalık geçen törende duygulu anlar yaşandı.

Emekli öğretmenler; İbrahim Tunçağ , Mehmet Yılmaz , Esat Varoğlu , Çetin Gözenkan , Süleymen Sertel , Erkin Çelikeri , Şaziye Çelikeri , Birtan Asker , Emine Asker , Gülsen Bardi , Nuray Ayhan Kurucuoğulları, , Özden Nur , Işıl Nur ,Güven Varoğlu , Salih Özkan , Noğay Ongan, Halide Dağacan, Fehim Onat, Alirıza Eren’e, Kıbrıs Türk Eğitimine verdikleri ve verecekleri hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi ve birer küçük armağan verildi.

Öğretmenler anısına turnuva…

Törenden sonra, Çatalköy Belediyesi himayesinde, Çatalköy İlkokulu, Okul - Aile Birliği’nin düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvasının on birinci, son turu öğretmenler anısına oynandı.

Turnuvaya 12 takımla toplam 156 öğrenci katıldı. Toplamda 1716 maç yapılan turnuvayı Güden Hırdavat Satranç Takımı kazandı.