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Çatalköy İlkokulu öğretmenlerini andı

Çatalköy İlkokulu öğretmenlerini andı

Çatalköy İlkokulu,  ailesi Çatalköy’de yaşayan, eğitime hizmet etmiş vefat eden dokuz öğretmenini andı.

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Çatalköy İlkokulu,  ailesi Çatalköy’de yaşayan, eğitime hizmet etmiş vefat eden dokuz öğretmenini andı.

Hüseyin Dürü   Süleyman, Erdem  Özgün, Ahmet   Soyer,  Raşit   Özuslu, Ömer   Dağacan,  İzzet  Soygür, İsmet   Kurtel, Hüseyin   Atanç, Salih Sonel şiirler, biyografilerinin okunması ve konuşmalar ile anıldı.

Törene Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusi, Çatalköy’de yaşayan emekli öğretmenler ,  anılan öğretmenlerimizin aileleri, sevenleri, Okul - Aile Birliği üyeleri ,satranççı öğrenciler ve görevli  öğretmenler katıldı. Oldukça kalabalık geçen törende duygulu anlar yaşandı.

Emekli öğretmenler; İbrahim  Tunçağ ,  Mehmet  Yılmaz ,  Esat Varoğlu , Çetin Gözenkan , Süleymen Sertel , Erkin  Çelikeri , Şaziye Çelikeri , Birtan  Asker , Emine Asker , Gülsen  Bardi , Nuray Ayhan Kurucuoğulları, ,  Özden  Nur , Işıl Nur ,Güven  Varoğlu , Salih Özkan , Noğay Ongan, Halide Dağacan, Fehim Onat, Alirıza Eren’e,  Kıbrıs Türk Eğitimine verdikleri  ve verecekleri  hizmetlerden  dolayı  teşekkür belgesi ve birer küçük armağan verildi.

 

Öğretmenler anısına turnuva…

 

Törenden sonra,  Çatalköy Belediyesi himayesinde,  Çatalköy  İlkokulu, Okul - Aile Birliği’nin  düzenlediği  Çatalköy  Satranç Turnuvasının on birinci, son turu  öğretmenler anısına  oynandı.

Turnuvaya 12 takımla toplam 156  öğrenci katıldı. Toplamda 1716 maç yapılan turnuvayı Güden Hırdavat Satranç Takımı kazandı.

 

 

 

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