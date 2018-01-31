"Çatalköy-Girne İmar Planı taslağı neden bekletiliyor?"

Girne İnisiyatifi, 19 Ocak’ta Birleşik Kurulda onaylanan Çatalköy-Girne İmar Planı’nın hala Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmediğini, çok sayıda dosyanın mevcut emirnameler uyarınca değerlendirilip onay almaya devam ettiğini duyurdu.

Bu durumun imar planının Girne bölgesine getireceği avantajları ortadan kaldırmaya devam ettiğini açıklayan Girne İnisiyatifi konuyla ilgili şu açıklamaya yaptı;

"Girne’de yaşanmakta olan imar ve çevre sıkıntılarının aşılması yönünde önemli bir gelişme sağlayacağı düşünülen Çatalköy-Girne İmar Planı, 19 Ocak 2018 tarihinde yerel ve merkezi idarelerin temsilcilerinin yer aldığı Birleşik Kurul tarafından oy çokluğu ile onaylanmıştır. Buna rağmen imar planı aradan geçen iki haftalık süreye rağmen henüz ilgili bakan tarafından imzalanıp Başbakan tarafından Resmi Gazetede yayınlanmamış, yani yürürlüğe girmemiştir.

Edindiğimiz bilgilere göre çok sayıda dosya halen yürürlükte bulunan emirnameler uyarınca değerlendirilmekte ve bu çerçevede onay almaktadır. Bu da imar planının Girne bölgesine getireceği avantajları ortadan kaldırmaya devam etmektedir. Çatalköy-Girne İmar Planı taslağının açıklandığı 26 Temmuz 2017 tarihli halkın katılımı toplantısında ve sonrasında basınla paylaşmış olduğumuz bildiride de ifade etmiş olduğumuz üzere imar planı taslağının açıklandığı gün, bir de emirname ilan edilmesi ve imar planı taslağı ile mevcut emirnamelerin uyumlaştırılarak aradan geçecek sürede spekülatif gelişmelerin önlenmesi gerekiyordu.

Geride kalan 6 ayda böyle bir adım atılmaması bir yana Birleşik Kurulda onaylanan taslak imar planı da halen Resmi Gazetede yayınlanmayarak yürürlüğe sokulmamıştır. Böylelikle mevcut emirnamelerin yarattığı spekülatif durum sürdürülmeye devam edilmektedir. Taslak imar planında gördüğümüz ve süresi içerisinde yazılı olarak Girne Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi’ne ilettiğimiz eksiklikler bir yana planın bu haliyle bile halen yayınlanmamış olması kabul edilemezdir.

Çağrımız halen görevde olan bakan ve başbakanın zaman kaybetmeksizin bu planı Resmi Gazetede yayınlamasıdır. Ayrıca yeni kurulacak olan hükümetten ve Girne Belediyesi’nden beklentimiz imar planı taslağının halkla paylaşıldığı günden bugüne kadar planlama onayı ve ruhsat almış gelişmeleri kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşmasıdır. Yeni kurulacak hükümetin bu anlamda spekülatif bir durum varsa bununla ilgili yeni bir değerlendirme içerisine girmesini beklediğimizi de ayrıca ifade etmek isteriz.

Son olarak plana olumlu oy kullanan Çatalköy ve Girne Belediyelerini, halktan topladıkları vergilerin bir bölümünü aktararak kaynak yarattıkları ve ciddi emeklerle hazırlanmasına katkı sağladıkları plana sahip çıkmaya ve planın bir an önce yürürlüğe girmesi için baskı oluşturmaya çağırırız.

Saygılarımızla…

Girne İnisiyatifi (a)

Birol Karaman"