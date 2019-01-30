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Çatalköy bölgesinde yarın 3 saat elektrik yok

Çatalköy bölgesinde yarın 3 saat elektrik yok

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Çatalköy bölgesinde 3 saatlik kesinti yapılacak.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Çatalköy bölgesinde 3 saatlik kesinti yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

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