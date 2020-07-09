Casinodan ‘özel jet hizmeti’

Özel İzin Özle Jet Skandalı'nın yaşandığı, hatta bir ara özel jet uçuşlarının da durdurulduğu Kıbrıs'ın kuzeyinde Concorde Casino ve Merit Hotel yurt dışındaki müşterileri için “özel jet” servisi başlattığını duyurdu. Concorde Casino, sosyal medya hesaplarından ‘özel jet transfer hizmetlerinin’ başladığını ilan etti.

İran, Türkiye, Lübnan gibi ülkelerin isimleri de paylaşıma etiketlendi, casino müşterilerinin özel uçakla ülkeye taşınabileceğinin reklamı yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi almak için ulaştığımız otel yetkilileri ise sorulan sorular üzerine geri dönüş yapmadı.

Facebook’ta birçok kişi, ilanı yadırgayarak, otel ve casinolara yönelik direkt özel uçuşların salgın sürecinde ne kadar doğru olacağını sorguladı.

Concorde Casino yanı sıra başka otellerin de özel jetlerle ülkeye yolcu taşımak için girişim yaptıkları öğrenildi.