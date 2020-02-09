Casino sektöründen depremzedelere 500 koli gıda yardımı

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki hayatı normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ederken Casino İşletmecileri Birliği (CİB) depremzedeler için toplamda 500 koliyi aşan gıda yardımı yaptı.

Sektör temsilcilerinin yardımlarıyla hazırlanan ve 14 çeşit kuru gıda malzemesi içeren koliler Gaziantep’ten kamyonlarla bizzat deprem bölgesine taşınarak Birlik Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek tarafından Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Sarıçiçek, Casino sektörü adına toplumsal dayanışma duygusuna verilen özel önem çerçevesinde yardım kolilerinin 2 haftalık bir çalışma sonrasında Gaziantep’te hazırlanarak yola çıkarıldığını belirtti. Gaziantep’ten çıkan yardım kolileri ile yüklü kamyonların Elazığ deprem bölgesine kadar yol boyunca vatandaşlarca ilgi ve sevgiyle karşılandığını belirten Sarıçiçek, böylesi toplumsal dayanışma örneklerinin artırılması dileğinde bulundu.