Casino İşletmecileri Birliği sektördeki sıkıntıları yargıya taşıyor

Casino İşletmecileri Birliği, sektörle ve çalışanlarla ilgili sıkıntıların çözümü için yargıya başvuracağını duyurdu.

Hükümetin, sektör yetkililerinin çalışmalarını göz ardı ettiğinin savunan Casino İşletmecileri Birliği, “Hukukçularımızla birlik yönetimimiz toplantı yaptı. Sektör için yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması, çalışanlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması, haklarının korunması için konuyu yargıya taşıma kararı aldık” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, süreç şu sözlerle değerlendirildi:

“Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 13 Mart tarihinde KKTC Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla birçok işletmelerle beraber şans oyunu salonu sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de (casino) kapatıldı. Sektör temsilcileri olarak, işletmelerimizin ve çalışanlarımızın bu sıkıntılı durumdan en az zararla çıkabilmesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürdük.

Başbakan, Başbakan Yardımcısı, bakanlar ve bürokratlarla birçok kez görüştük. 25 Mart’ta açıklanan ‘Ekonomik Tedbir Paketi’nde personel istihdam desteği ödemelerine sektör çalışanlarımız dahil edilmedi. 14 Nisan’da Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında dört bakanlık müsteşarlarıyla ‘Personel İstihdam Destek’ konusunu görüştük. Çalışanlarımıza ayrı muamele yapılmasının yanlış olduğunu, bunun Anayasa’nın eşitlik kurallarına ters düştüğü belirttik. 15 Nisan’da açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarında tüm bu çalışmalarımız deyim yerindeyse göz ardı edildi.

Devlet kendi eliyle kapattığı sektörden, çalışmadığı günün vergisini ve çalışmadığı günlerin ruhsat harcını talep etmektedir. Buna karşılık Bakanlar Kurulu, çalışanlarımıza yapması gereken desteği bir ‘sadaka’ gibi sunmuş, bunu da hiç ‘hakkı olmayan’ (kapalı olan dönemlere ait) vergi ve harçları talep ederek, çalışanlarımıza maddi destek verilmemesindeki gerçek niyetini ortaya koymuştur.”