CAS eyleminde arbede çıktı

Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları, bugün de Ercan Havaalanı’nın içinde, “giden yolcu” kapısı önünde eylem yapıyor.

Ercan Havaalanı içinde bulunan CAS binasında toplanan çalışanlar, buraya yürüdü. Polis, eylem nedeniyle geniş güvenlik önlemi aldı.

Hükümeti istifaya çağıran çalışanlar, “CAS’ın özele mi devlete mi ait olduğu konusundaki yasal statünün belirlenmesi”, “2 aylık maaşlarının ödenmesi ve hükümetin kendilerine verdiği sözü tutması” talebiyle eylem yapıyor.

CAS çalışanları geçtiğimiz gün de Ercan’da ve Başbakanlık önüne eylem yapmış, “mücadelemiz sürecek, kilit noktalardaki eylem yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

ARBEDE ÇIKTI

Ercan Havaalanı’nda giden yolcuların kullandığı giriş kapısının önünde eylem yapan CAS çalışanları ile polis arasında arbede çıktı.

Eylemlerini trafiği aksatmadan yol içinde yapan CAS çalışanları, gölgeye çekilmek isteyince, polis, yolcu girişini engelledikleri gerekçesiyle eylemcilere müdahale etti.

Polisin yolcu girişini engellediği için kenarda gölgede beklemesini istediği eylemciler, yolcu girişinin engellenmediğini savunarak giriş kapısının önüne oturdu.

Bu sırada polisin çalışanları kenara çekmek istemesine tepki gösterenlerle polis arasında arbede yaşandı.

Yere oturan ve birbirine kenetlenen çalışanlar polis tarafından kenara çekildi.

Bazı eylemcilerin gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

Polis çalışanlarla uzlaşı yolunu deniyor.