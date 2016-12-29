Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı EMEK-İŞ, “sendikal örgütlenme hakkı” için Ercan Havalimanı’nda uyarı grevi yapıyor. CAS çalışanlarının grevi, saat 09.00’da başladı. Grev saat 21.00’e kadar sürecek.

EMEK-İŞ sendikası, aynı zamanda bugün Meclis önünde kitlesel eylem gerçekleştiriyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve pek çok sivil toplum örgütü ile sendikanın da destek verdiği eylem için, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel Meclis önüne geldi.

Polis Meclis etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet de Meclisin bahçesinde bekletiliyor.