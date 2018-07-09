CAS ÇALIŞANLARI EYLEMDEYDİ

Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanı, CAS’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ait hisselerinin Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu (İnkişaf Sandığı’na) aktarılması konusunda adım atılmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Ellerinde pankartlar taşıyan bir grup CAS çalışanı saat 11.00 sıralarında Başbakanlık önünde oturma eylemine başlattı.

CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, eylemin başında yaptığı konuşmada, 26 Haziran’dan sonra Bakanlar Kurulu’nun iki kez toplandığını ancak konunun görüşülmediğini savundu; bu gelişmeler üzerine CAS çalışanlarının da oturma eylemi başlatma kararı aldığını söyledi.

ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞME, EYLEM SONA ERDİ

Çalışanlar CAS ’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ait hisselerinin Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu’na (İnkişaf Sandığı) aktarılması konusunda adım atılmadığı gerekçesiyle başlattığı oturma eylemi, Başbakan Tufan Erhürman 13.00 sıralarında gerçekleşen görüşmeden sonra bitti.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, bugün görüştükleri Başbakan Tufan Erhürman’dan 6 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu’nda CAS’ın hisselerinin ne yapılabileceği konusunun ele alındığı bilgisini aldıklarını aktardı.

Başbakan Erhürman’ın konu hakkında Başbakanlık hukukçularından görüş aldığı bilgisini kendilerine verdiğini ifade eden Öznergiz, Başbakan Erhürman’ın CAS’ın hisseleri konusunda istida dosyalanacağını ve Haziran maaşlarının ise 12 Temmuz’da yatırılacağı bilgisi aldıklarını kaydetti.

Öznergiz, konu hakkında Başbakan Erhürman’dan bilgi almalarının ardından eylemi sonlandırdıklarını ifade ederek, Başbakan Erhürman’a kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri sunan CAS’ın çalışanları, şirketin hizmet verecek müşterisi kalmadığı gerekçesiyle işten durdurmalarının gündeme gelmesi üzerine eylemlere başlamıştı.

CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, 26 Haziran’da Başbakan Tufan Erhüman ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Başbakan’ın KTHY’ye ait hisselerin İnkişaf Sandığı’na aktarılması konusunda sürecin başlatılacağı sözünü verdiğini belirtmişti.

Öznergiz, KTHY’ye ait CAS’ın yüzde 50 hissesinin 3.5 milyon TL karşılığında İnkişaf Sandığı’na satıldığını, ancak 3 Temmuz 2010’da yapılması gereken devir işlemlerinin halen yapılmadığını anlatmıştı.