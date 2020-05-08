Çarşıda ‘tedbirli’ bekleyiş



Dünyayı saran COVİD-19 salgını nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde de 53 günlük kapanın ardından kepenk açan esnaf, bu sefer de ‘müşteri’ bekliyor.

Açıklanan COVİD- 19 tedbirleri kapsamında hazırlıklarını büyük ölçüde yapan esnaf, dükkanların önüne dezenfektanları yerleştirdi, maskelerini taktı, temizliğini yaptı.

Gerekli tedbirleri alan, 53 günün ardından kepenk açtı ama bekleyiş bitmedi. Özellikle Geçiş Noktası’nın halen kapalı olduğu Lokmacı ve Bandabulya’da dün de pek hareket yoktu.

YENİDÜZEN / Burçin Aybars