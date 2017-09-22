Çarşaf mı, Kitapçık mı tartışması!

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın uygulamasında saptanan teknik ve hukuki sıkıntıların aşılabilmesi için sürdürülen Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı çalışmalarında son viraja girildi.

Ayşe GÜLER

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın uygulamasında saptanan teknik ve hukuki sıkıntıların aşılabilmesi için sürdürülen Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı çalışmalarında sona gelindi.

Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde aylardır görüşülen tasarı çalışmaları hız kazandı.

İçişleri Eski Bakanı, CTP Milletvekili, Komite üyesi, Teberrüken Uluçay, Seçim ve Halkoylaması(Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaların 2-3 hafta içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Uluçay, tasarı ile ilgili komitede konuşulan, tartışılan konuları da paylaştı.

ULUÇAY: “ÇALIŞMALARIN 2-3 HAFTAYA KADAR TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR”… İçişleri Eski Bakanı, CTP Milletvekili, Komite üyesi, Teberrüken Uluçay, Seçim ve Halkoylaması(Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaların 2-3 hafta içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

İçişleri Eski Bakanı, CTP Milletvekili, Komite üyesi, Teberrüken Uluçay:

“Tek pusula mı, defter şeklinde mi olacağı konuşuluyor”

Özellikle Devlet Basımevi’nin sahip olduğu matbaa makinesinin basabileceği oy pusulası şeklinin belli olduğunu söyleyen Uluçay, bu nedenle tek pusula mı yoksa defter şeklinde pusulanın mı basılacağının tartışıldığını aktardı.

Uluçay, bu konuya paralel yeni bir düzenlemenin konuşulduğunu belirtti.

Genel seçime katılacak partiler için komitede bir sayı belirleneceğini, tespit edilen sayıya kadar başvuru olması halinde oy pusulasının tek pusula olacağını söyleyen Uluçay, siyasi partilerden söz konusu sayı üzerinde başvuru olması halinde ise pusulanın defter şeklinde olmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Uluçay, bu konunun henüz netlik kazanmadığını da sözlerine ekledi.

Parti içi tercih…

Öte yandan Uluçay, mühür kullanacak seçmenlerin adaylar arasında da ‘parti içi tercih’ yapmayı istemesi halinde, bu adımın kolaylaştırıcı hale getirilmesinin de konuşulduğunu dile getirdi.

Komitede, karma oy kullanmayı tercih edecek seçmenlerle ilgili de yeni bir düzenlemeye gidilmesinin gündemde olduğunu belirten Uluçay, seçmenlerin en 24, en çok 50 aday için oy kullanabileceğini kaydetti.

En az 24 aday için karma oy kullanacak seçmenlerin her bölgeden mi yoksa iki ayrı bölgeden mi adaylara oy verip, veremeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını ifade eden Uluçay, Yüksek Seçim Kurulu’nun ‘oy verme ve hesaplama süresinin önceki sisteme göre çok fazla olacağı’ yönündeki uyarısı sonrasında da mevcut sandık sayılarının artırılmasının konuşulduğunu sözlerine ekledi.

Uluçay, bu noktada karar üretilmesi halinde paravanların da yenilenmesinin gerekeceğini, oy kullanma yerindeki paravanların genişletilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik:

Seçim, alışılan süreden daha uzun zamanda neticelenecek”

Hatırlanacağı üzere Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Adli Yıl açılışında milletvekilliği seçimlerine de değinmişti.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın son halini almak üzere olduğunu ifade eden Şefik, Yüksek Seçim Kurulu’nun da buna paralel olarak çalışmalarına devam ettiğini kaydetmişti.

“Seçim alışılan süreden daha uzun bir zamanda neticelenecek”

Şefik, yeni seçim sistemiyle ülke genelinde 50 adaya oy verileceği için, gerek vatandaşların oy kullanma süresi gerekse oyların sayımını yapacak sandık kurullarının, onları kontrol edecek ilçe seçim kurullarının ve en son birleştirmeyi yapacak Yüksek Seçim Kurulu’nun görevlerinin uzayacağını anlatmıştı.

Şefik, seçimin alışılan süreden daha uzun bir zamanda neticeleneceğini sözlerine eklemişti.