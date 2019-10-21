Çarpık Büyüyen Kentte Eğitim

Sonbaharın ilk yağmurları Girne’ye yaşattığımız çevre sorunlarının ne denli derin olduğunu gözler önüne sermeye yetti. Ve Girne her geçen gün yağmur sularına karışan kanalizasyon surlarına o derece derine batan bir kent olma yolunda ilerlediğini haykırdı.

Bu haykırışı duyan sorumlu var mı bilemiyorum ama Girne; ülkenin en gözde kenti olmaktan, en sorunlu kenti haline dönüşmenin örneği oldu. Bunun en temel nedeni de çarpık büyüme, plansız yapılaşma ve nitelikli bir kent kültürü yaratacak standartlardan yoksunluktur. Durum böyle olunca da kentteki okulların omuzlarına, genel eğitim sorunlarına ilave bu çarpıklıktan kaynaklanan yeni sorunlar da ekleniyor…

Çağdaş bir eğitim sistemindeki okulların, belirli standartlara sahip olması gerektiğini yine bu sayfada tartışmıştık. Her okulda yeterli sayıda, oranda ve donanımda atölye, laboratuvar, oyun alanı, yeşil alan olması gerektiğini; sınıfların hacminin, güneş ışığını ve temiz havayı yeteri kadar alması ve öğrencilerin rahatça girip çıkabilecekleri yapıda olmasının önemini; okulun koridorları, tuvaletleri ve diğer ihtiyaç alanlarının öğrenci sayılarını dikkate alarak organize edilmesi gerektiğini vurgulamıştık…

Okulların böyle olması gerektiğin söylüyoruz da kent böyle değil… Başka bir ifadeyle Girne okullarında bu standartları yakalamak mümkün değil çünkü Girne kenti bu standartlara sahip değil… Dahası plansız ve çarpık büyüyen Girne’nin bugününde yaşanan sorunlar, geleceğe dair yaşanabilecek olumsuzlukların çok daha büyük olacağı kaygısını giderek derinleştiriyor.

Okulların standartlarını yükseltmenin yanında Girne’nin her kademede yeni okullara ihtiyaç duyduğu da aşikar... Bütün bunları çözebilecek yegane unsur Eğitim Planlamasıdır. Çünkü Eğitim planlaması, geleceğe dair bir çabadır. Gelecekte eğitim sisteminin ne olacağı, çevresinde neler yaşanacağı, olası değişikliklere göre nasıl yapılacağının en önemli yol haritasıdır.

Şüphesiz ki eğitim sistemini saran çevrenin, Girne örneğinde olduğu gibi ne zaman, ne yönde ve ne hızda değişebileceğini kestirmek oldukça güçtür. Bu nedenle açık bir sistem olan eğitim daima dinamik ve uyanık olmak zorundadır. Bunun için de sistemde iyi ve nitelikli bir bilgi sisteminin oluşturulması zorunludur.

İşte tam da bu nedenlerle; eğitim, rastgelelikten uzak, ciddî plânlama ve programlamayı gerektiren bir iştir. Eğitim, öğrenci merkezi ve genç dostu ilkeleri içermelidir.

Elbette ki bütün bunları öğrenci ve genç dostu şehirlerle yakalamak çok daha kolaydır. Ancak çevre ne olursa olsun; Eğitim sistemi özgür ve düşünen insanı yetiştirecek ruhuyla dolu okullara sahip olmalıdır. Her şey bir yana eğitim sistemi; öğrencilere yeni problemler yaratan değil, kendi problemlerini kendisinin çözebileceği iyi bir okul kültürü yaratacak okulları içermelidir.

Yeni Nesil Öğrenme

Toplum 5.0 İçin Hollanda Örneği

Toplum 5.0’a yani, teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum felsefesine ulaşmanın anahtarıdır. Geleceğin toplumunu yaratmanın temelini oluşturan, kişiselleştirilmiş eğitim, öğrenim esnekliği, sürekli gelişim, eleştirel düşünme ve problem çözme, veri yorumlama, öğrenci katılımlı müfredat, proje bazlı öğrenme ve en önemlisi de teknoloji ve eğitim birlikteliği dinamiklerine dayanan geleceğin eğitim modelidir.

Hollanda’daki birçok bölgenin su setleri olmasa sular altında kalma ihtimali olduğunu biliyor muydunuz? Bu durumun en vahim örneği 1953 yılında yaşanmış. O yıllarda sular altında kalan Hollanda kentlerinde binlerce kişin hayatını kaybetti. O zamanlardan beri Hollanda suları geri pompalamak için teknolojisini geliştiriyor.

Dahası teknolojik ve eğitim birlikteliğinin yaşandığı bu ülkede çevresel koşulları insan dostu olmaya aday yapılaşmalar, modern su setlerini, otobanlarını ve rüzgar türbinlerini estetik değerler de ihmal edilmeden sıra dışı bir şekilde aynı karede görmek mümkündür.

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Bütünü Görebilmek

Bütünü görebilmek önemlidir. Kusursuz ve beğenilen yanları görmek, eksik ve kusurlu yanları ortadan kaldırmaz. Bir sistemin, olayın ya da olgunun bütünlüklü olarak tüm yanlarını görebilmek önemlidir.