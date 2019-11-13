Çarpıcı bir ayrılık şarkısı: Kayıp

Ersin Kaşif

Alternatif pop tarzının yükselen seslerinden Ceren Gündoğdu, yeni şarkısı ‘Kayıp’la ve yazdığı diğer şarkılarla melankolik, romantik ve samimi bir müzik dili yaratmanın peşinde olduğunu dinleyenlere bir kez daha hissettiriyor. “İnsan bazen kaybettiği şeylere o kadar çok takılır ki yaşamayı unutur. Bu şarkı yaşamayı tekrar hatırlamak isteyenlerin şarkısı olsun istedim” diyen Ceren, büyük bir hüznü anlattığı şarkısında dinleyiciye ayrıntılarla dolu çarpıcı bir hikâye sunuyor. Söz ve bestesi Ceren Gündoğdu’ya, düzenlemeleri Arel Koray Nalbant’a ait olan şarkının video klibinin yönetmenliğini Onur Işık Cantürk üstlendi. Çekimleri Bolu’da yeşil rengin hâkim olduğu Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen klibi YouTube üzerinden hemen izleyin. https://youtu.be/SHB8tqim75w

Ceren, hâlen, bir Zorlu PSM prodüksiyonu olan “Damdaki Kemancı” müzikalinde “Hodel” karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Ceren Gündoğdu hakkında daha fazla bilgi için: Instagram: https://www.instagram.com/cerengundogdu__ Twitter: https://twitter.com/cerengndgd

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Tanımayanlar İçin Ceren Gündoğdu: 9 Ağustos 1998 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yani aslen İstanbullu olan Ceren Gündoğdu, eğitim hayatını İstanbul’da tamamlamıştır. Çocukluğundan beri sanatla iç içe olan Ceren Gündoğdu lise dönemlerinden beri müzikle ilgilenmektedir. “Kasdav Liseler Arası Müzik Yarışması”nda 2004 yılında birinci olmuştur. 2005 senesinde “En İyi Kadın Solist” seçilmiş ve “En İyi Beste” alanında üçüncülük elde etmiştir. “Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesine Sosyoloji Bölümü”nü okuldan birincilikle bitirmiştir. 2008 senesinde “Istanbul Essence Acapella Vokal Topluluğu”na katılmış ve IKSV’de “Genç Caz”da birincilik kazanmıştır. 2008 senesinde “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Müzikal-Tiyatro Bölümü”nü kazanmıştır. Caz topluluklarıyla sahne almaya devam etmiştir. 2018 senesinde “Tepetaklak” isimli şarkıyla dinleyicileriyle buluşan Ceren Gündoğdu ardından “Kardan Adam” şarkısını çıkarmış ve kendi özgü sesiyle dinleyiciler tarafından çok beğenilmiştir.