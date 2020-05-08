Cardplus'tan kesintisiz hizmet

Cardplus müşterileri İhtiyat Sandığı destek ödemelerini Cardplus ATM’lerinden yapabilecek.

Konu ile ilgili açıklama şöyle;

Covid-19 karantina sürecinde Cardplus sistemi aksamadan hizmet vermek için gerekli ölemleri almış ve tüm işyerlerinin POS ihtiyacını karşılarken; arızaların ayni gün içerisinde giderilmesini sağlanmıştır.

Yeni Kart taleplerini, kart yenilemelerini 24 saat içerisinde yaparak, çağrı merkezinden 7/24 kesintisiz hizmet sağlanmaktadır.

Bu süreçte tüm Cardplus kullanıcılarının sağlığı önceliğimiz olmuş ve müşterilerimize temassız ödeme olanağı 3 yıl önce sağlanmıştı. Temassız kartlar ve temassız posların kullanılarak ödeme yapılabilmesi bu süreçte çok önemli olmuştur.



KKTC İhtiyat Sandığı destek ödemelerinin başlamasıyla birlikte herzaman en hızlı ve güncel çözümler üreten, KKTC nin tek ödeme sistemleri şirketi Starcard Banka kartları Merkezi, Cardplus bankaları için yine bir ilki kısa sürede hayata geçirerek SMS kodu - Kimlik - Şifre ile ATM lerden kartsız işlem yaparak ödeme yapılması uygulamasını devreye alarak ödeme alacakların ve çalışanların yanında olup hayatı kolaylaştırmak için çalışmaya devam ediyor.

Her zaman müşterisini düşünen Cardplus bankalarından ödenecek destek ücretleri için 140 dan fazla ATM ağı ile kısa sürede banka kuyruklarında beklemeden sağlıklı işlem yapabilmeleri için geliştirmeler 1 hafta gibi kısa sürede tamamlamış ve hak sahipleri ödemelerini almaya başlamıştır. Destek alacak kişilerin ATM'lerde izlemeleri gereken yollar şu şekildedir; 1. ATM tuş takımında ‘GİRİŞ’ tuşuna basılır ve kartsız işlem menüsü açılır, 2. Dil seçimi yapılır (Türkçe/İngilizce), 3. ‘Şifre İle Para Çekme’ menüsü seçilir, 4. Kimlik/Pasaport No girilir, 5. SMS ile gönderilen 8 haneli şifre girilir, 6. Bilgiler doğru girilmişse hak sahibinin cep telefonuna 6 haneli tek kullanımlık şifre gönderilir, 7. 6 haneli şifre de doğru girilmişse ATM ödeme yapar ve işlem sonlanır.