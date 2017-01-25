CARDPLUS yılsonu kampanyası çekilişi geçen hafta noter huzurunda yapılmış ve ıphone 7 kazanan 10 kişi belirlenmişti.

CARDPLUS kart merkezinde ödül kazanan kişilere Iphone 7 telefonları CARDPLUS Genel Müdürü Mine Tokay tarafından takdim edildi.

Hediye takdim töreninde konuşan Mine Tokay Cardplus’ın 10 yıldır düzenlediği birçok kampanyada Cardplus kullanıcılarına farklı ödüller kazandırdıklarını

ve bu kazanılan ödüllerden dolayı Cardplus olarak müşterilerinin mutluluğundan kendilerininde sevinç ve mutluluk duyduklarını belirterek;

1-14 Şubat tarihleri arasında yine yeni bir kampanya başlatılarak 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNDE CARDPLUS müşterilerine kazanç ve mutluluk katacaklarını söyledi.

IPHONE 7 kazanan CARDPLUS kullanıcılarıda CARDPLUS’IN faaliyetlerinden ve düzenlediği kampanyalardan memnuniyet duyduklarını; bankaların ve Cardplus’ın her zaman her yerde kazandıran kampanyalara devam etmesi dileklerini belirttiler.