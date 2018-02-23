Cardplus harcadıkça kazandırıyor

8 bankanın ortak kredi kartı Cardplus, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma sistemini her geçen gün daha da ilerletiyor.

Kullanıcılarının harcarken kazanmalarını, kullandık sonra avantaj yakalamalarını sağlayan Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü kampanyaları ile yeniden müşterilerini sevindirdi.

Cardplus’ın Sevgililer Günü ve Yeni Yıl Telefon Kampanyası kapsamında yapılan çekiliş ile sahiplerini bulan ödüller dün düzenlenen tören ile kazananlara takdim edildi.

Lefkoşa Segafredo Cafe’de gerçekleştirilen ödül törenine Cardplus bankalarına hizmet veren Starcard Banka Kartları Merkezi Genel Müdürü Mine Tokay’ın yanı sıra üye banka genel müdür ve temsilcileri ile ödül kazananlar katıldı.

Ödülleri banka temsilcileri verdi

Yeni yıl telefon kampanyası ve Sevgililer Günü kampanyası kapsamında Cardplus’ın çekilişi ile müşterilerine hediye ettiği 10 adet iPhone 8Plus, 10 adet Samsung S8, 10 kişiye Acopulco Hotel'de çift kişilik Brunch hediyesi dün gerçekleştirilen etkinliğe katılan Cardplus üye banka genel müdür ve yetkilileri tarafından kazananlara verildi.

“Hem harcadık, hem kazandık”

Ödüllerini Cardplus üye banka genel müdür ve yetkililerinden alan Cardplus’lılar, ödül töreninde Cardplus yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti. Cardplus’lılar “hem alışveriş yaptık, hem de ödül kazandık. Harcarken kazandıran Cardplus’a çok teşekkür ediyoruz. Cardplus gerçekleştirdiği kampanyalarla farkını ortaya koyuyor” diye konuştu.

Tokay: Müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz

Starcard Banka Kartları Merkezi Genel Müdürü Mine Tokay ise etkinlikte yaptığı konuşmasında Cardplus kullanıcılarının memnuniyeti için durmadan çalıştıklarını ifade etti. Cardplus kredi kartı kullanıcıları için çeşitli dönemlerde yapılan kampanyalarla hem kredi kartı kullanımını artırmak hem de harcarken kazandırma hedefiyle ilerlediklerini söyledi.

Tokay, bundan sonra da çeşitli aralıklarla kampanyalarının süreceğini kaydederek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.