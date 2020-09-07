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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

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Çap!

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Çok daha fazla ‘maskeli’ görüyorum insanları, yolda, markette, bankada, cafede...
Bunun sebebi ‘korkudur.’
Tedbir almak için korkmamız gerekiyor ne yazık, çünkü bilinç ya da denetim yoktur.

*  *  *

Yine de çok fazla umursuz insan var, çok fazla saygısız...
Cehalettir sebebi...
Bir de başıboşluk, yönetimsizlik...

*  *  *

Okullar açılacak ve elbette kimi öğrenciler Covid-19 olacak, kimi öğretmenler de...
Umarım az...
Ama olacak...
Bu kaçınılmaz!
Birlikte yaşıyoruz artık salgınla...
İçimizde, bizimle, yan yana!

*  *  *

Eğer yönetenler bu kadar ikircikli, samimiyetsiz, kararsız, aciz, savruk, başarısız olmasaydı kendimizi çok daha güvende hissedecektik.
Salgınla birlikte yaşamayı öğrenecektik.
Olmadı!

*  *  *

Yeni kararlar almak ve tedbirleri, koşullara göre güncellemek başkadır; hep geriden gelmek, sürekli tereddüt etmek, organizasyonda yetersiz ve yersiz kalmak, bir günden ertesi güne farklı kararlar üretmek bambaşka...
Oyun oynuyorlar adeta!

*  *  *

Fark ettiniz mi, güneyden sanırım hiç vaka gelmedi, aylardır, belki tek tük!
Acaba diyorum Türkiye ya da Ercan’daki test standartlarında da bir sorun mu var?

*  *  *

Peki ne yapacağız?
Maskeyle gireceğiz kalabalıklara, mecbursak; mesafeli duracağız, ellerimizi yıkayacağız sık sık ve her fırsatta kendimizi, her kıyafeti bir kez giyecek, kimselerin ağzının içerisine girmeyecek, olağanüstü tedbirli olacağız.

*  *  *

En mühimine gelince!
Sandığa oy atarken, partisi, yakınlığı, menfaat ilişkisi ne isterse olsun çapsız, bilgisiz, beceriksiz, kapasitesiz, samimiyetsiz insanlara oy vermeyeceğiz.
Kim isterse olsun!

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