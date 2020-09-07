Çok daha fazla ‘maskeli’ görüyorum insanları, yolda, markette, bankada, cafede...

Bunun sebebi ‘korkudur.’

Tedbir almak için korkmamız gerekiyor ne yazık, çünkü bilinç ya da denetim yoktur.



* * *



Yine de çok fazla umursuz insan var, çok fazla saygısız...

Cehalettir sebebi...

Bir de başıboşluk, yönetimsizlik...



* * *



Okullar açılacak ve elbette kimi öğrenciler Covid-19 olacak, kimi öğretmenler de...

Umarım az...

Ama olacak...

Bu kaçınılmaz!

Birlikte yaşıyoruz artık salgınla...

İçimizde, bizimle, yan yana!



* * *



Eğer yönetenler bu kadar ikircikli, samimiyetsiz, kararsız, aciz, savruk, başarısız olmasaydı kendimizi çok daha güvende hissedecektik.

Salgınla birlikte yaşamayı öğrenecektik.

Olmadı!



* * *



Yeni kararlar almak ve tedbirleri, koşullara göre güncellemek başkadır; hep geriden gelmek, sürekli tereddüt etmek, organizasyonda yetersiz ve yersiz kalmak, bir günden ertesi güne farklı kararlar üretmek bambaşka...

Oyun oynuyorlar adeta!



* * *



Fark ettiniz mi, güneyden sanırım hiç vaka gelmedi, aylardır, belki tek tük!

Acaba diyorum Türkiye ya da Ercan’daki test standartlarında da bir sorun mu var?



* * *



Peki ne yapacağız?

Maskeyle gireceğiz kalabalıklara, mecbursak; mesafeli duracağız, ellerimizi yıkayacağız sık sık ve her fırsatta kendimizi, her kıyafeti bir kez giyecek, kimselerin ağzının içerisine girmeyecek, olağanüstü tedbirli olacağız.



* * *



En mühimine gelince!

Sandığa oy atarken, partisi, yakınlığı, menfaat ilişkisi ne isterse olsun çapsız, bilgisiz, beceriksiz, kapasitesiz, samimiyetsiz insanlara oy vermeyeceğiz.

Kim isterse olsun!