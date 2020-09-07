Çap!
Çok daha fazla ‘maskeli’ görüyorum insanları, yolda, markette, bankada, cafede...
Bunun sebebi ‘korkudur.’
Tedbir almak için korkmamız gerekiyor ne yazık, çünkü bilinç ya da denetim yoktur.
* * *
Yine de çok fazla umursuz insan var, çok fazla saygısız...
Cehalettir sebebi...
Bir de başıboşluk, yönetimsizlik...
* * *
Okullar açılacak ve elbette kimi öğrenciler Covid-19 olacak, kimi öğretmenler de...
Umarım az...
Ama olacak...
Bu kaçınılmaz!
Birlikte yaşıyoruz artık salgınla...
İçimizde, bizimle, yan yana!
* * *
Eğer yönetenler bu kadar ikircikli, samimiyetsiz, kararsız, aciz, savruk, başarısız olmasaydı kendimizi çok daha güvende hissedecektik.
Salgınla birlikte yaşamayı öğrenecektik.
Olmadı!
* * *
Yeni kararlar almak ve tedbirleri, koşullara göre güncellemek başkadır; hep geriden gelmek, sürekli tereddüt etmek, organizasyonda yetersiz ve yersiz kalmak, bir günden ertesi güne farklı kararlar üretmek bambaşka...
Oyun oynuyorlar adeta!
* * *
Fark ettiniz mi, güneyden sanırım hiç vaka gelmedi, aylardır, belki tek tük!
Acaba diyorum Türkiye ya da Ercan’daki test standartlarında da bir sorun mu var?
* * *
Peki ne yapacağız?
Maskeyle gireceğiz kalabalıklara, mecbursak; mesafeli duracağız, ellerimizi yıkayacağız sık sık ve her fırsatta kendimizi, her kıyafeti bir kez giyecek, kimselerin ağzının içerisine girmeyecek, olağanüstü tedbirli olacağız.
* * *
En mühimine gelince!
Sandığa oy atarken, partisi, yakınlığı, menfaat ilişkisi ne isterse olsun çapsız, bilgisiz, beceriksiz, kapasitesiz, samimiyetsiz insanlara oy vermeyeceğiz.
Kim isterse olsun!