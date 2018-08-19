Cantürk veya Özerden

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den Birinci Lig’e düşen Ozanköy’de yeni sezon için çalışmaya başlayan teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğlları’nın ani ayrılması üzerine başkan Sami Otçuoğlu’nun arayışları sürüyor. Tayfun Kurtarıcıoğulları’nın ayrılmasına anlam veremediğini belirten Otçuoğlu, teknik direktör olarak Hüseyin Cantürk ve Kayhan Özerden ile görüştüğünü doğruladı. Otçuoğlu yaptığı açıklamada, “Kulüp olarak toparlanmaya çalışıyoruz. Tayfun hoca ile hiçbir anlaşmazlık yaşamadık ve her konuda anlaştık, ancak yine de takdir onundur” dedi. Kulüp Başkanı Sami Otçuoğlu, “Hüseyin Cantürk hocam ve Kayhan Özerden hocalarım ile görüştüm, yönetim kurulu ile değerlendirip en geç Pazartesi günü takımın başına bu iki teknik adamdan birini getireceğiz” dedi.