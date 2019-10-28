‘Çanta- cüzdan hırsızı’ teminatla serbest

Hamitköy’de meydana gelen ambar açma sirkat suçlaması ile tutuklanan zanlı C.K bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, zanlının ambar açma ve sirkat meselesinden methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2019 yılı içerisinde Lefkoşa'da Merih Kerem Kor'a ait Hamitköy'de faaliyet gösteren Merih Kerem Kor LTD içerisinde Vadili'de sakin C.K’nin işyerinin Güneyinde bulunan kapısını menteşelerinden açarak konu ambara girmek suretiyle 130 adet bayan çantası 37 adet cüzdan ve 13 adet şapka sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının Vadili’de meydana gelen geceleyin ev açma, sirkat mesele ile ilgili olarak 15.10.2019 tarihinde tutuklandığını ve 17.00- 17.30 saatleri arasında konu ikametgahta arama yapıldığını söyledi.

Evinde 130 adet çanta, 3 cüzdan, 13 şapka bulundu…

Polis, ikametgahta yapılan aramada 130 adet bayan çantası 3 cüzdan ve 13 şapka bulunduğunu ve zanlıya çantaları cüzdanları ve şapkaları nerden bulduğu sorulduğunda zanlının Rum tarafından aldığını söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, 16.10.2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlı aleyhine 2 gün, 18.10.2019 tarihinde yine mesele ile ilgili olarak zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk alındığını anlattı.

Polis, 18.10.2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlının ikametgahında bulunan 130 adet bayan çantası 37 cüzdan ve 13 şapka ilk nazarda başlatılan Gümrüksüz mal tasarrufu suçu ile ilgili olarak Mağusa gümrük ve kaçakçılık bölümüne teslim edildiğini söyledi. Polis, 22.10.2019 tarihinde Lefkoşa'da sakin Merih Kerem Kor’un bu eşyaların çalındığını internette görmesi üzerine kendi eşyaları olduğundan şüphelenip, Dörtyol polis karakoluna gidip konu eşyaları görmek istediğini ve Dörtyol polis karakolu eşyaları Mağusa Gümrük ve Kaçakçılık Bölümü’ne teslim ettiğinden dolayı Merih Kerem Kor’un Mağusa’ya gidip konu eşyaların birkaç tanesini görmüş ve akabinde barkod numaralarını eşleştirince kendi eşyaları olduğunu anladığını mahkemeye aktardı.

İfade verdi, itiraf etti…

Polis, müştekinin Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube"ye gelerek mesele ile ilgili olarak ifade verip, meselenin araştırmasını istediğini belirtti. Polis, 23.10.2019 tarihinde bir polis ekibinin Dörtyol polis karakoluna gidip karakolda tutuklu olarak bulunan zanlıya yasal ihtar tahtında konu eşyaları nerde bulduğunu sorduğunda eşyaları yeğeni Merih Kerem Kor'un ambarından çaldığını söyleyip, gönüllü ifade vermek arzusu içinde olduğunu söylemesi üzerine gönüllü ifadesi verdiğini anlattı. Mesele ile ilgili olarak gümrük ve kaçakçılık bölümünde tutulan eşyaların tek tek barkod numaraları gümrük belgeleri üzerinden kontrol edilip Merih Kerem Kor'a ait olup olmadığı tespit edileceğini belirtti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.