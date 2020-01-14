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Cansu son yolculuğuna uğurlanıyor

Cansu son yolculuğuna uğurlanıyor

27 yaşındaki Cansu Özkan, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak yaşamını kaybeden 27 yaşındaki Cansu Özkan bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 

Cansu Özkan için öğle namazının ardından Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Genç kadın cenaze töreninin ardından Lefkoşa Mezarrlığı'na defnedilecek.  

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