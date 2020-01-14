Cansu son yolculuğuna uğurlandı

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak yaşamını kaybeden 27 yaşındaki Cansu Özkan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Özkan''ın cenazesine ailesi ve sevenleri yanında, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoglu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Turk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Türk Belediyesi personeli katıldı. Acılı anne Ferdiye Sav, taziyeleri güçlükle kabul etti.

Genç kadın cenaze töreninin ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.