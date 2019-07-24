Cansız bedeni bir alt dairede çıktı

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ… Cansız bedeni yaşadığı evin bir alt katında çıkan Yousef Abuziyad’ın dün yapılan otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Abuziyad’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

Devrim DEMİR

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi olan ve geçtiğimiz Pazartesi günü evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan Filistinli Yousef Abuziyad’ın cansız bedeni bulundu.

15 Temmuz akşamı evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Abuziyad’ın arkadaşları 16 Temmuz tarihinde kayıp ihbarı için polise başvurmuştu.

Polis, 19 Temmuz tarihinde Yousef Abuziyad’ın kayıp olduğunu duyurmuştu.

Günlerdir her yerde aranan gencin cesedi ise dün sabah saat 03.50’de kalmakta olduğu evinin alt katındaki boş dairede bulundu.

Palmiye Sokak Ersoy 18 Apartmanı’nda kullanılmayan bir daire içinde ölü olarak bulunan Yousef Abuziyad’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Arkadaşları endişeliydi

Abuziyad’ın ev arkadaşı ise 21 Temmuz tarihinde YENİDÜZEN’e konuşmuştu. Arkadaşı Abuziyad için endişeli olduğunu anlatan ev arkadaşı, son zamanlarda Abuziyad’ın çok stresli olduğunu kaybolduğu gün sınavı olduğunu ve okula gitmediğini anlatmıştı.

Evden çıkarken sadece cep telefonu ve cüzdanını alan Abuziyad için polis Girne genelinde geniş çaplı araştırma yaptığını duyurmuştu.

8 gün sonra bulundu

Günlerce her yerde aranan Abuziyad’ın cansız bedeni, Girne’de kalmakta olduğu Palmiye Sokak Ersoy 18 Apartmanının kullanılmayan boş dairesinde dün sabah saat 03.50 sıralarında bulundu.

Polis, Abuziyad’ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, talihsiz gence dün otopsi yapıldı.

Ölüm sebebi belirlenemedi

Yousef M.I. Abuziyad’a Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından otopsi yapıldı.

Gerçekleşen otopside, ölüm sebebinin tespiti için patolojik ve toksikolojik inceleme için kan ve doku örenkelerinin alındığı öğrenildi.

Abuziyad’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.