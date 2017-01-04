Çankaya Köşkü’nde Kıbrıs konuşuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Ankara temaslarına TC Başbakanı Binali Yıldırım ve heyeti ile görüşerek devam etti. Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen heyetler, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşama ve Cenevre görüşmeleri öncesi fikir teatisinde bulundu. Milletvekilleri Mehmet Çağlar ve Armağan Candan’ın da yer aldığı toplantıya TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de katıldı. Toplantının ardından Türkeş ile toplantıya devam edildi. Cenevre görüşmeleri öncesi son durum değerlendirmesi yapan heyetler müzakere sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Türkeş ile görüşmede müzakere süreci haricinde Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Toplantılarda ayrıca sağlıklı iletişimin önemine vurgu yapıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Ankara temaslarına TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile görüşerek başladı. Kıbrıs Sorunu’nda gelinen aşama ve Cenevre öncesi fikir teatisinde bulunmak üzere milletvekilleri Mehmet Çağlar ve Armağan Candan ile Ankara’da bulunan Erhürman, Türkiye’de yaşanan terör olaylarına ilişkin Çavusoğlu’na CTP'nin duyduğu üzüntüyü iletti. Cenevre görüşmeleri öncesi son durum değerlendirmesi yapan heyetler müzakere sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ankara temaslarında ikinci durak CHP

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Ankara temaslarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti ile görüşerek devam etti. CHP Genel Merkezi’nde bir saat süren görüşmede iki ülkenin sorunlarına değinildi. Cenevre görüşmeleri öncesi fikir teatisinde bulunmak üzere Ankara’da bir dizi temas başlatan Genel Başkan Erhürman, beraberindeki milletvekilleri Armağan Candan ve Mehmet Çağlar ile CTP’nin Kıbrıs müzakerelerine yönelik görüşlerini aktardı. İki parti arasındaki iletişimin artırılmasında mutabık kalındı.