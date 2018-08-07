Canın sağolsun

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, dün Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıktı. Türkiye Milli Takımı adına yarışan Yiğitcan 100 metre branşı eleme serisinde yarı final vizesini saniyenin yüzde biri farkla kaybetti.

Antrenörü Celal Keleş ile birlikte başarılı bir sezonu geride bırakan ve 100 metrede kariyerinin en iyi derecesi olan 10.34’e imza atarak KKTC rekoru kıran ve Avrupa barajını geçen Yiğitcan, dün Berlin’de 100 metre branşı elemelerinde yarıştı. Beşinci seride ikinci kulvarda yer alan Yiğitcan burada elde ettiği 10.40’lık derecesi ile serisini 5’inci olarak tamamladı. Beş seride ilk iki sırayı alan atletlerin finale yükseldiği yarışta Yiğitcan derecesi ile genel sıralamada 16’ncı oldu. 15’inci sırada 10.39’luk derecesi ile yer alan …… atlet yarı final vizesi alırken Yiğitcan bir saniye farkla yarı finale yükselme şansını yitirdi ancak büyük bir organizasyonda yer alarak gurur kaynağımız oldu.

4x100 metrede madalya şansı yüksek

Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye 4x100 metre bayrak takımı ile Pazar günü piste çıkacak. Avrupada iyi bir dereceye sahip olan Türkiye’nin bir parçası olan Yiğitcan’ın takımı ile organizasyonda madalya şansı oldukça yüksek.

Ailesi yanında yer aldı

Elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu 100 metre elemelerinde oldukça iyi bir yarış çıkarmasına rağmen 10.40’lık derecesi ile yarı final şansını 1 saniye farkla kaçırdı. Yiğitcan’ın yarıştığı önemli organizasyonda ailesi yalnız bırakmadı. Annesi Aynur Hekimoğlu ile babası İbrahim Hekimoğlu da tribünlerde yer alarak oğullarına destek verdi. Ayrıca KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani de Berlin’de yer alarak elit atlete destek verenler arasında yer aldı.