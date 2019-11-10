Çangar’ın ihale isyanı: Devletin bütçesi yoksa ihale nasıl açar?

‘Ambulans İhalesi’ Çangar Motor’s tarafından mahkemeye taşındı. İki buçuk ay bekletildikten sonra iptal edilen ihale ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Çangar Motor’s Direktörü Mehmet Çangar, Rekabet Kurulu’nu, Sağlık ve Maliye Bakanlığı’nı mahkemeye verdiğini açıkladı.

Devrim DEMİR

Önce Rekabet Kurulu inceleme sürecine takılan, ardından ‘bütçe yetersizliği’ nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nca iptal edilen ‘İHALE TAMAMLANAMADI’, o süreçte siparişi verilen Ambulanslar ise geldi… Çangar Motors’un vitrininde kaldı.

Rekabet Kurulu incelemesine takıldığı için yeniden çıkılması beklenen 12 adet ambulansa ilişkin ihale, Sağlık Bakanlığı’nca ‘bütçenin uygun olmaması’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

‘Ambulans İhalesi’ Çangar Motor’s tarafından mahkemeye taşındı.

Sipariş edilen 12 ambulanssa ülkeye geldi ancak Çangar Motor’s önünde beklemede.

İki buçuk ay bekletildikten sonra iptal edilen ihale ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Çangar Motor’s Direktörü Mehmet Çangar, Rekabet Kurulu’nu, Sağlık ve Maliye Bakanlığı’nı mahkemeye verdiğini açıkladı.

Çangar, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin yeterli olmadığını gerekçe gösterdiğini ancak buna rağmen neden ihaleye gidildiğini açıklaması gerektiğini belirtti.

Çangar: “İki buçuk ay oyaladılar”

Mehmet Çangar, Rekabet Kurulu’nun bahane ve gecikmelerle ihaleyi nedensiz iptal ettiğini ve iki buçuk ay oyaladıklarını savundu.

İhaleyi kazandıklarını ve 5 gün içinde Artesa’nın itiraz ettiğini ifade eden Çangar, “Biz tam donanımlı 12 adet ambulansı sipariş verdik şimdi ambulanslar burada. Devletin bütçesi yoksa ihale nasıl açar? Kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’ye ambulans almak için birilerini gönderdiğini duyduk ancak başaramadan geri döndükleri iddiası var. Bizim getirdiğimiz fiyata tam donanımlı ambulans kimse getiremez. Biz konuyu mahkemeye taşıdık” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 adet ambulans ihalesi için Çangar Motor’s’un araç başına 42 bin 900 Euro, Artesa Grup'un ise 56 bin Euro fiyat verdiği ve ihaleyi Çangar Motors’un kazandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu iddialarla gündeme taşınan konuyla ilgili taraflar YENİDÜZEN’e konuşmuş, Çangar Motor’s Direktörü Mehmet Çangar; “İhale bitti, rakamlar ortada, toplumun faydası için de gerekli özeni gösterdik” demişti. Artesa Grup'un Sahibi Şaban Emre ise “Henüz ne olduğu belli değil. İhale halen daha sonuçlanmadı, inceleniyor. Benim herhangi bir itirazım olmadı” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ise ambulanslardaki marka ve modellerde, hastanenin isteklerine cevap verecek özelliklerin incelenmesi nedeniyle henüz ihalenin sonuçlanmadığını kaydetmişti.

Konunun hala Rekabet Kurulu merceğinde olduğunu işaret eden İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, kurul incelemesi ardından kararın kendilerine ulaşacağını ve konunun şekilleneceğini dile getirmişti. Talaykurt, “Yasaya göre onların ürettiği karar doğrultusunda hareket ederim. Karar halen daha incelenme aşamasındadır” demişti.

Önce Rekabet Kurulu inceledi, sonra iptal edildi…

Bir süre önce Rekabet Kurulu incelemesine takıldığı için yeniden çıkılması beklenen 12 adet ambulansa ilişkin ihale, Sağlık Bakanlığı’nca ‘bütçenin uygun olmaması’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Mayıs ayında “itirazlar”ın yapıldığı, Eylül ayının ilk haftasına dek Rekabet Kurulu’nun değerlendirdiği ihale için kurulun iptal kararı aldığını belirten İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda ‘Bakanlık bütçesinin uygun olmaması sebebiyle’ iptal edildiğini ifade etmişti. Talaykurt, Rekabet Kurulu’nun kararı ile ihaleyi iptal edip, yeni bir ihale için çalışma başlattıklarını, buna karşın Sağlık Bakanlığı’nın yazılı isteği üzerine ihalenin tamamen iptalini gerçekleştirdiklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın gerekçe olarak ise ‘Bakanlık bütçesinin uygun olmamasının’ gösterdiği ve bunun yasaya göre mümkün olduğu ifade edildi. YENİDÜZEN’e konuşan Talaykurt; “Rekabet kurulu bu ihalede alınan kararın iptalini istedi, iptal ettik, Kurul bize Çangar’a verdiğiniz ihaleyi iptal edip yeniden değerlendirin dedi. Biz eski kararımızı iptal ettiğimizi taraflara bildirdik. Yeniden değerlendirin dediler, Sağlık Bakanlığından uzmanları çağırdık. Bu çağrıyı yapınca bize ihale iptalini bildirdiler o yüzden iptal oldu. Sağlık Bakanlığı, bütçesinin uygun olmaması sebebiyle yazılı olarak ihalenin iptal edilmesini istedi. Yasaya göre böyle bir yetkisi vardır.” dedi.