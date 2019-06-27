Candan, Buric ile görüştü

Kıbrıslı Türk parlamenterlerden Armağan Candan, Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilen Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul ve komite toplantılarına katılan, CTP Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilen Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dün AKPA'da yapılan oylamada Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilen Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştük ve kendisine başarılar diledik. Seçimden önce bir araya geldiğimiz Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise yarışı ikinci tamamladı. 105'e karşı 159 oyla seçimi kazanan Buric Avrupa Konseyi tarihinde Genel Sekreterliğe seçilen ikinci kadın oldu...” dedi.