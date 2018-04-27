Candan, AKPA Genel Kurulu’nda konuşma yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hamza Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılmak üzere gittikleri Strazburg’da çalışmalarını sürdürüyor.

CTP Milletvekili Armağan Candan, AKPA Genel Kurulu’na hitaben bir konuşma yaptı.

KKTC Strasburg Temsilciliği’nin açıklamasına göre, Kıbrıs’taki son siyasi gelişmeler ve müzakere süreci hakkında bilgi veren Candan, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs’taki mevcut statükoyu kabul etmediğini vurguladı.

BM şemsiyesi altında yürütülen müzakere sürecinin bir an önce yeniden canlandırılmasının büyük önem arz ettiğini belirten Candan, Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansı sonrasında artık müzakerelerin yapılandırılmış bir formatta ve sonuç verici bir şekilde kurgulanması gerektiğini kaydetti.

Candan konuşmasında, AKPA’da görüşülen ve Kıbrıs’ta yaşananları da ele alan “Avrupa’da yerlerinden edilmiş kişilerin hak ve ihtiyaçları” konulu rapora da değindi. Candan, bu bağlamda, Kıbrıs’ta göçün 1963 yılında başladığını, her iki toplumun da bu mağduriyet yaşadığını ortaya koyarak, adada bu konuda ciddi acılar yaşandığına dikkat çekti.

Kayıp şahıslar konusunda ise Candan, hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı Rumları kayıpları olduğunu, bu çerçevede oluşturulan iki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ciddi bir katkı sağladığını ve Kıbrıs Türk tarafının bu konuda üzerine düşeni yerine getirdiğini ifade etti.