CTP Milletvekili Armağan Candan güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin artık işlerine ulaşamadığına işaret ederek bu konuda mutlaka adım atılması gerektiğine dikkati çekti.

4 Mayıs’tan itibaren bazı sektörlerde “açılma” olacağına ilişkin açıklamalar olduğunu anlatan Candan açılma koşulların neler olacağının muhalefetle paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Candan güneyin açılacak sektörlere 20 bin test ayırdığını belirterek bizde açılma yapılacak sektörlere ve son bir aydır açık olan sektörlere test yapılıp yapılmadığını sordu. Candan “1 aydır açık olan bazı sektörlere test yapılmadı. Bu elzemdir. Özellikle bu konuya hassasiyet gösterilmeli” dedi.

Armağan Candan Güzelyurt’taki tarım işçilerinin Türkiye’ye dönme talepleri olduğunu söyleyerek bu konuda sürdürülen çalışmaların hangi aşamada olduğunu sordu.