Canaltay’a ‘sahte diploma’ suçlaması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay’ın, internet üzerinden online eğitim veren ve “diploma denkliği olmadığı” iddia edilen Breyer State Üniversitesi’nden aldığı belgeyle DAÜ’de ‘yüksek lisans’ programına katılarak mezun olduğu belgelendi.

YENİDÜZEN’e konuşan Canaltay “DAÜ’den mezunum” derken, DAÜ ise “Breyer State Üniversitesi’nden mezun” bilgisini veriyor.



Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay’ın, internet üzerinden online eğitim veren ve “diploma denkliği olmadığı” iddia edilen Breyer State Üniversitesi’nden aldığı belgeyle DAÜ’de ‘yüksek lisans’ programına katılarak mezun olduğu belgelendi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı milletvekili Resmiye Canaltay “DAÜ’den mezunum” derken,

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı ise “yüksek lisans” için kendilerine müracaatın “Breyer State Üniversitesi’nden alınan belge ile yapıldığını” açıkladı.

Breyer State Theology University, çeşitli uluslararası kaynaklar tarafından “Özel, online, akreditasyonu olmayan ve para karşılığı diploma sağlayan ilahiyat (Theology) üniversitesi” olarak tanımlanıyor.

Breyer State University’nin Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ya da KKTC Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖDAK) tarafından tanınmadığı iddia edildi ancak bu iddiayı araştıracak makamlara ulaşmak mümkün olmadı.

Yüksek Öğrenim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Akile Büke ise “toplantısı nedeniyle konu hakkında daha sonra açıklama yapabileceğini” söyledi.

HANGİSİ DOĞRU?

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı: “DAÜ’ye yüksek lisans müracaatı, Breyer State Üniversitesi’nden aldığı belgeyle yapıldı. Yüksek lisans başvurularında üniversite denkliği olup olmadığına değil, evrakların sahte olup olmadığına bakılıyor.”



Yüksek lisans başvurularında üniversite denkliği olup olmadığına değil, evrakların sahte olup olmadığına bakılıyor.” UBP Milletvekili Resmiye Canaltay: “DAÜ’den aldığım diplomayla başvurdum, iddialar sığ ve çiğ.”



“İnternet üzerinden yaşam koçluğu dahil birçok eğitim aldım, söz konusu yerden de tanıtım, pazarlama, işletme eğitimi aldım.”

DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Rızaner: “Başvuruda uygunsuzluk yok”

Nereden nereye?

Canaltay’ın YENİDÜZEN’le paylaşılan “Yüksek Öğrenim Dosyası”na göre DAÜ'ye 1996 ve 1998 yıllarında ‘özel öğrenci’ olarak kayıt yaptırdı. Bir dönem sonunda devam etmeyerek okulu terk etti. Canaltay, 2016-17 bahar döneminde İletişim Fakültesi’ndeki yine özel öğrenci olarak DAÜ’ye kayıt yaptırıp, üç lisans dersi aldı.

Ardından, 2017-18 Akademik yılında İletişim ve Medya Çalışmaları Türkçe Master Programına başvurdu.

Canaltay’ın müracaatı sonrasında gerekli değerlendirmeyi yapan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy’un, “başvuruya diplomanın da eklenmesi gerektiğine” dikkat çektiği, ancak “Lisansüstü Enstitüsü’nün” başvuruyu kabul ettiği kaydedildi.

Aynı başvuruda İngilizce yeterliliğin onaylansa da bu konuda herhangi bir belge sunulmadığı da öğrenildi.

Yine aynı müracaatta Canaltay’ın lisans diplomasının Breyer State University’den aldığını beyan ettiği görüldü.



Canaltay’a ulaştık, sorduk



YENİDÜZEN’e konuşan milletvekili Canaltay, DAÜ’den aldığı diplomayla İletişim Fakültesi Master Programına başvurduğunu açıklasa da üniversite, müracaatın Breyer State Üniversitesi diplomasıyla yapıldığını doğruladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı, DAÜ’nün yüksek lisans başvurularında üniversite denkliği olup olmadığına değil, evrakların sahte olup olmadığına baktığını aktardı.

DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Rızaner ise Canaltay’ın yaptığı başvuruda herhangi bir uygunsuzluk olmadığını belirtti, talep edilmesi halinde belgelerin Rektörlük’ten alınabileceğini ifade etti.

Başvurular, YÖK denkliği kıstası ile değerlendirmiyor…



Öte yandan DAÜ’de görevli bir yetkiliden alınan bilgiye göre; Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde yüksek lisans için yapılan başvurular YÖK denkliği kıstası ile değerlendirilmiyor.

Enstitüde; internet üzerinden eğitim veren kurumlarla ilgili olan bir liste bulunuyor.

Yüksek lisans başvuruları nasıl yapılır?



DAÜ’de yüksek lisans başvuruları “Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne” online olarak yapılıyor. Başvurunun değerlendirmeye alınması için talep edilen gerekli tüm belgeler elektronik ortamda yapılan başvuru esnasında sisteme yüklenmesi isteniyor.

Eksik belge olması durumunda aday uyarılıyor ve bu eksik bilgilerin sisteme elektronik olarak yüklenmeleri sağlanıyor.

Sitede yayımlanmış şartlar ve istenilen belgelerde eksiklik devam etmesi halinde başvurular değerlendirmeye alınıyor.

Personel değerlendirmesi…

Yapılan başvuru, ilgili bölümün akademik personelinin değerlendirmesine sunuluyor.

Sunum, elektronik olarak DAÜ portalında yapılıyor ve her akademisyen kendi hesabından giriş yaparak başvuruları bir bir değerlendiriliyor.

Bölümün olumlu değerlendirmesi neticesinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, adaya kabul mektubu gönderip programa kayıt yapmaya davet ediyor.

Kaydın yapılabilmesi için adayın başvuruda sunduğu/sunması gereken tüm belgelerin orijinalleri veya tasdikli kopyaları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek teslim alınıyor.

Kayıt ancak bu şekilde gerçekleşebiliyor.

Bilindiği üzere yükseköğrenimde denklik konusunda yetkili kurul YÖDAK…

YÖK’ün akredite etmediği bir kuruma ve denklik vermediği bir diplomaya YÖDAK’ın denklik vermesi mümkün gözükmüyor.

İLGİLİ TARAFLAR NE SÖYLEDİ?



DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı:

“Müracaat Breyer State Üniversitesi’nden aldığı belgeyle yapıldı”

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı, Canaltay’ın yüksek lisans başvuru müracaatın Breyer State Üniversitesi’nden aldığı belgeyle yapıldığını söyledi.

Canaltay’ın iletişim üzerinden yüksek lisans diploması aldığını belirtti.

DAÜ’nün yüksek lisans başvurularında üniversite denkliği olup olmadığına değil, evrakların sahte olup olmadığına baktığını kaydeden Aktuğralı, yapılan başvuruların Online Yüksek Lisans Ensitüsü’nden geçerek, ilgili fakülteye gittiğini ifade etti.

Aktuğralı, müracaatların fakülte tarafından onaylandığını ya da reddedildiğini dile getirdi.



DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Rızaner:

“Başvuruda uygunsuzluk yok”

DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Rızaner ise Canaltay’ın yaptığı başvuruda herhangi bir uygunsuzluk olmadığını belirtti, talep edilmesi halinde belgelerin Rektörlükten alınabileceğini ifade etti.



UBP Milletvekili Resmiye Canaltay:

“DAÜ’den aldığım diplomayla başvurdum, iddialar sığ ve çiğ”

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, yüksek lisansa DAÜ’den aldığı diplomayla başvurduğunu söyledi, iddiaları ‘sığ ve çiğ’ olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.

Canaltay, DAÜ’ye 1978 yılında girişinin olduğunu ifade ederek, ardından okulu terk ettiğini belirtti.

Elektrik Elektronik Bölümü’nde okuduğunu, süreç içerisinde eksik derslerini tamamladığını kaydeden Canaltay, yüksek lisansa internet üzerinden aldığı diploma ile başlamadığını, DAÜ’den aldığı diplomayla başvurduğunu kaydederek, yüksek lisanstan mezun olduğunu aktardı.

İnternet üzerinden yaşam koçluğu dahil birçok yerden eğitim aldığını dile getiren Canaltay, Breyer State Üniversitesi’nden ise tanıtım, pazarlama, işletmeyle ilgili eğitim aldığını belirtti.

Canaltay’ın yükseköğrenim dosyası