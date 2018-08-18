Çanakkale Kampı'nda öğrenciler zehirlendi

Kamuoyunda ‘dini propaganda’, son olarak da bir görevlinin Kıbrıslı Türk öğrencilere yönelik söylemleriyle tartışılan Türkiye’deki Çanakkale Kampı, şimdi de ‘gıda zehirlenmesi’ ile gündeme geldi.

Çanakkale Kampı’nın son gününde kafiledeki bazı öğrenciler zehirlendi, 35 öğrenci ayakta tedavilerinin ardından adaya dönerken, İskele Bekirpaşa Lisesi’nden 3 öğrenci Türkiye’de tedavi altına alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yaşanan olayı doğruladı, Türkiye’de tedavi altına alınan öğrencilerin sabah saatlerinde taburcu olduğunu, son kafileyle birlikte bu akşam ülkeye döneceklerini dile getirdi.

Öğrencilere ‘gıda zehirlenmesi’ teşhisi konulduğunu da aktaran Özyiğit, “Muhtemelen orada yedikleri bir şeyden etkilendiler” dedi.

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