'Çanakkale kampı' toplantısı

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Lefkoşa’daki Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti, burada Çanakkale kampına katılan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Basına sadece görüntü imkanı verilen toplantıda Akdağ’a TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay eşlik etti.

Günübirlik Kıbrıs ziyaretini bu toplantıyla tamamlayan Akdağ, onuruna verilecek akşam yemeğinin ardından Ada’dan ayrıldı.