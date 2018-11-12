Çanakkale altın buldu: 2-1
K-Pet 1.Lig’de Çanakkale konuk ettiği Maraş’ı mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı
K-Pet Birinci Lig’in 8. hafta karşılaşmasında bölge derbisinde Çanakkale, Maraş’ı 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Çanakkale’ye galibiyeti getiren golleri Uvanç Recaioğlu ve Oğuzhan atarken, Maraş’ın tek sayısı Gökhan’dan geldi. Çanakkale önümüzdeki hafta Değirmenlik’e konuk olurken, Maraş Düzkaya’yı ağırlayacak.
STAT: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
HAKEMLER: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Ahmet Özkurtuluş
ÇANAKKALE: Umut, Oğuzhan, Çağdaş, Yunus, Ali, Behiç (Dk.90 Hasan Kurt), Hakan, Selçuk (Dk.75 Cemal), Uvanç, Gökcen (Dk.87 Özmen), Talha
MARAŞ: Volkan, Yavmi (Dk.77 Mustafa Doğan), Ahmet, Mustafa Gök, Doğan, Ramazan (Dk.56 Salih), Faruk (Dk.63 Mehmet Göreli), Eren, Mustafa Köleli, Gökhan, Kaan
GOLLER: Dk.35 Uvanç, Dk.72 Oğuzhan (Çanakkale), Dk.8 Gökhan (Maraş)