

Didem MENTEŞ

Ülkedeki iki GSM (Mobil) operatörünün ‘standart tarife’ ücretlerinde artış yapılırken, faturalara yansıyan bu miktarın yarısı da Maliye Bakanlığı’na gidiyor. Mobil operatörlerin kâr payı, döviz derken, çanak yurttaşın başına kırılıyor!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı üzerine, azami ücret ayarlamasına göre standart tarifelere % 4.8 ile % 53.8 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. 1 Şubat itibariyle abonelere yansıyacak artış, ‘hayat pahalılığı ve döviz’ artışı nedeniyle değişiklik gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim Vodafone operatörleri, ortalama yüzde 10’a denk gelen bu artışın,

faturaya yansıyan miktarı içerisinde % 20’sinin KDV, % 35’nin Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİHV), % 15’inin ise hazine payı olarak devletin kasasına girdiğini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim Vodafone operatörleri, faturaya yansıyan miktar içerisinde % 20’nin KDV, % 35’in Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİHV), % 15’in de hazine payı olarak devletin kasasına girdiğini söylüyor

Operatörler: “Bakanlık 2-3 yılda bir düzenleme yaptığı için sıkıntı yaşanıyor”

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTC Telsim şirketleri, tarife ve ücret artışını kendilerine göre yorumlarken, yüksek vergiler ve hazine payına dikkat çekiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile GSM operatörlerinin, yapmış olduğu lisans sözleşmenin bir gereği olarak bu azami ücret ayarlamasının yapıldığı, sözleşmeye göre bakanlığın, her 6 ayda bir Devlet Planlama Örgütü’nün rakamlarını dikkate alarak ve eksik veya fazladan yüzde 3’lük kendi takdirini de ekleyerek yasal olarak bir fiyat düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Operatörler, fiyat düzenlemesinin 6 ayda bir yapılması gerekirken, bakanlığın 2-3 yılda bir düzenleme yaptığı için sıkıntı yaşandığına dikkat çekildi.

Operatörler, 1 doların şu anda 4 TL sınırını zorlamakta olduğu bir ortamda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yüzde 9’lukbir artış ile standart tarifeye tavan fiyatını belirlediğini vurgulayarak, faturaya yansıyan bu miktarı içerisinde % 20’nin KDV, % 35’in Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİV), % 15’in ise hazine payı olarak devletin kasasına girdiğini aktardı.

Turkcell: “Fiyat değişimi % 10 seviyelerinde”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Telekom sektörünün her sene yeni ve büyük yatırımlar yapılması gereken bir alan olduğunu hatırlatarak, en büyük yatırım harcamalarının dövizle ödendiğini ve yurt dışından satın alınan ekipmanlardan oluştuğunu belirtti. Bununla birlikte elektriğin önemli bir maliyet kalemi oluşturduğunu vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi, bu alanda yapılan zamların direk olarak GSM fiyatlarına da etki ettiğini aktardı. GSM operatörlerinin tabi tutulduğu vergilere de dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi, “Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİHV) %35, KDV %20 ve Hazine Payı (HP) %15 olarak düzenlenmiştir. KKTC’de GSM için konuşma ücretinin üzerine % 62 (ÖİHV+KDV) olarak belirlenen vergi oranı yansırken, Türkiye’de %43 olarak yansımaktadır” denildi. Tüm kalemlere bakıldığında fiyat ayarlaması -%1,3düşüş ile %11,7 artış şeklinde gerçekleştiğini belirten firma, ortalama olarak fiyat değişiminin %10 seviyelerine denk geldiğini aktardı.

TELSİM: “% 9.80 oranında zam”

Telsim Vodafone şirketi ise standart tarifeye ilişkin Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapıldığını, diğer tarifeler ve paketlerde herhangi bir zam veya fiyat değişikliğine gidilmediğini açıkladı. Bakanlık ve GSM Operatörleri arasında yapılan lisans sözleşme gereği, her 6 ayda bir DPÖ rakamları dikkate alınarak, bakanlığın eksik veya fazladan yüzde 3’lük kendi takdirini de ekleyerek yasal olarak yapması gereken bir fiyat düzenlemesi olduğunu belirten Telsim,“ ülkede hayat pahalılığı eksi çıkarsa, bakanlık fiyatları ucuzlatma yönüne de gidebilir. Ama hayat pahalılığı eğer artı çıkarsa, bu fiyatlara artış olarak yansıtılmaktadır” açıklaması yaptı.

Türkiye ile sürekli olarak tarife ve fiyat kıyaslamasının haklı olarak yapıldığını ancak ülkedeki üretim maliyetlerinin Türkiye’ye kıyasla çok daha pahalı olmasına dikkat çeken Kurum, diğer büyük bir etmenin ise nüfusun Türkiye ile kıyaslanamayacak oranda az oluşundan kaynaklandığını vurguladı.

İŞTE RAKAMALAR

KKTC TELSİM (FATURALI) MEVCUT FİYAT 1 ŞUBAT İTİBARİYLE Aylık sabit ücret 3,80 Krş/Ay 4.17 Krş/Ay Şebeke İçi 33 Krş/dk 36 Krş/dk Sabit Telefon 33 Krş/dk 36 Krş/dk Diğer Operatör 42 Krş/dk 41 Krş/dk Türkiye GSM 79 Krş/dk 87 Krş/dk Türkiye Sabit Telefon 39 Krş/dk 41 Krş/dk Yurtiçi ve Türkiye SMS 24 krş/adet 26 Krş/dk Yurt Dışı SMS 41 krş/adet 44 Krş/dk GPRS ilk 5 MB 3.65 TL 3.9 TL GPRS 5 MB üzeri 0,18 TL / MB 0.39 TL / MB INT1 GSM 1.89 TL INT1 Sabit Telefon 0.55 TL 60 Krş/dk INT3 1.89 TL 2.07 TL/dk INT4 3.15 TL 3.45 TL/dk

KKTC TELSİM (FATURASIZ) Aylık sabit ücret 1 Şubat itibariyle Şebeke İçi 8.45 Kontör/dk Sabit Telefon 8.45 Kontör/dk Diğer Operatör 9.21 Kontör/dk Türkiye GSM 21.12 Kontör/dk Türkiye Sabit Telefon 9.80 Kontör/dk Yurtiçi ve Türkiye SMS 4.90 Kontör/dk Yurt Dışı SMS 8.45 Kontör/dk INT1 GSM 52.37 Kontör/dk INT1 Sabit Telefon 12.20 Kontör/dk INT2 GSM 52.37 Kontör/dk INT2 Sabit Telefon 30.07 Kontör/dk INT3 52.37 Kontör/dk INT4 87.16 Kontör/dk

KKTCELL (FATURALI) MEVCUT FİYAT 1 ŞUBAT İTİBARİYLE Aylık sabit ücret 3,80 Krş/Ay 4.17 Krş/Ay Aynı operatör 33,26 Krş/dk 36 Krş/dk Sabit Telefon 33 Krş/dk 36 Krş/dk Diğer Operatör 42 Krş/dk 41,46 Krş/dk Türkiye GSM 79,60 Krş/dk 87 Krş/dk İngiltere ve Güney Kıbrıs GSM 1,89 TL/dk 2,07 TL/dk Türkiye Sabit Telefon 38,02 Krş/dk 41 Krş/dk İngiltere ve Güney Kıbrıs Sabit Telefon 54,65 Krş/dk 60 Krş/dk Yurtiçi ve Türkiye SMS 23,76 krş/adet 26,09 Krş/dk Yurt Dışı SMS 40,39 Krş/adet 44,35 Krş/dk INT SMS 40 Krş/adet 44 Krş/adet Paketsiz internet ilk 5 MB 3.65 TL - 5 MB sonrası 0,50 krş -

KKTCELL (FATURASIZ) Mevcut Fiyatlar 1 Şubat itibariyle KKTCELL yönüne 7.68 kontör/dk 8.45 kontör/dk Yurt içi sabit hat yönüne 7.68 kontör/dk 8.45 kontör/dk Yurt içi diğer operatör yönüne 9.08 kontör/dk 9.21 kontör/dk

ARAMA YÖNÜ GSM YÖNÜNE DAKİKA (ESKİ) SABİT HAT YÖNÜNE (ESKİ) ARAMA YÖNÜ GSM YÖNÜNE DAKİKA (YENİ) SABİT HAT YÖNÜNE (YENİ) Türkiye 19.37 kontör 8.96 kontör Türkiye 21.12 kontör 9.80 kontör İngiltere ve Güney Kıbrıs 47.70 kontör 13.89 kontör İngiltere ve Güney Kıbrıs 15.20 kontör 52.37 kontör Bölge 1 ülkeleri 47.70 kontör 13.89 kontör Bölge 1 ülkeleri 15.20 kontör 52.37 kontör Bölge 2 ülkeleri 47.70 kontör 27.42 kontör Bölge 2 ülkeleri 52.37 kontör 30.07 kontör Bölge 3 ülkeleri 47.70 kontör 47.70 kontör Bölge 3 ülkeleri 52.37 kontör 52.37 kontör Bölge 4 ülkeleri 79.32 kontör 79.32 kontör Bölge 4 ülkeleri 87.16 kontör 87.16 kontör Bölge 5 ülkeleri 47.70 kontör 27.42 kontör Bölge 5 ülkeleri 52.37 kontör 30.07 kontör Bölge 6 ülkeleri 47.70 kontör 47.70 kontör Bölge 6 ülkeleri 52.37 kontör 52.37 kontör Bölge 7 ülkeleri 79.32 kontör 79.32 kontor Bölge 7 ülkeleri 87.16 kontör 87.16 kontör

MESAJLAŞMA (SMS) MEVCUT 1 ŞUBAT İTİBARİYLE Yurtiçi ve Türkiye 4.39 kontor/dk 4.90 kontor/dk Yurtdışı 7.68 kontor/dk 8.45 kontor/dk İnternet 0.11 kontor/dk -

NOT: Tarife ücretlerine tüm vergiler dahildir. Standart tarifede konuşmaların ücretlendirme periyodu 60 saniyedir