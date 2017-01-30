‘Çanak’ yurttaşın başına kırılıyor!
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı üzerine, GSM mobil ücretlerine toplamda yüzde 10’a denk gelen bir zam yapılırken, faturalara yansıyan ücretin yarısının da vergi ve fon olarak Maliye Bakanlığı’na gitmesi dikkat çekiyor
Didem MENTEŞ
Ülkedeki iki GSM (Mobil) operatörünün ‘standart tarife’ ücretlerinde artış yapılırken, faturalara yansıyan bu miktarın yarısı da Maliye Bakanlığı’na gidiyor. Mobil operatörlerin kâr payı, döviz derken, çanak yurttaşın başına kırılıyor!
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı üzerine, azami ücret ayarlamasına göre standart tarifelere % 4.8 ile % 53.8 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. 1 Şubat itibariyle abonelere yansıyacak artış, ‘hayat pahalılığı ve döviz’ artışı nedeniyle değişiklik gösterdi.
Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim Vodafone operatörleri, ortalama yüzde 10’a denk gelen bu artışın,
faturaya yansıyan miktarı içerisinde % 20’sinin KDV, % 35’nin Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİHV), % 15’inin ise hazine payı olarak devletin kasasına girdiğini dile getirdi.
Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim Vodafone operatörleri, faturaya yansıyan miktar içerisinde % 20’nin KDV, % 35’in Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİHV), % 15’in de hazine payı olarak devletin kasasına girdiğini söylüyor
Operatörler: “Bakanlık 2-3 yılda bir düzenleme yaptığı için sıkıntı yaşanıyor”
Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTC Telsim şirketleri, tarife ve ücret artışını kendilerine göre yorumlarken, yüksek vergiler ve hazine payına dikkat çekiyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile GSM operatörlerinin, yapmış olduğu lisans sözleşmenin bir gereği olarak bu azami ücret ayarlamasının yapıldığı, sözleşmeye göre bakanlığın, her 6 ayda bir Devlet Planlama Örgütü’nün rakamlarını dikkate alarak ve eksik veya fazladan yüzde 3’lük kendi takdirini de ekleyerek yasal olarak bir fiyat düzenlemesi yapıldığı belirtildi.
Operatörler, fiyat düzenlemesinin 6 ayda bir yapılması gerekirken, bakanlığın 2-3 yılda bir düzenleme yaptığı için sıkıntı yaşandığına dikkat çekildi.
Operatörler, 1 doların şu anda 4 TL sınırını zorlamakta olduğu bir ortamda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yüzde 9’lukbir artış ile standart tarifeye tavan fiyatını belirlediğini vurgulayarak, faturaya yansıyan bu miktarı içerisinde % 20’nin KDV, % 35’in Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİV), % 15’in ise hazine payı olarak devletin kasasına girdiğini aktardı.
Turkcell: “Fiyat değişimi % 10 seviyelerinde”
Kuzey Kıbrıs Turkcell, Telekom sektörünün her sene yeni ve büyük yatırımlar yapılması gereken bir alan olduğunu hatırlatarak, en büyük yatırım harcamalarının dövizle ödendiğini ve yurt dışından satın alınan ekipmanlardan oluştuğunu belirtti. Bununla birlikte elektriğin önemli bir maliyet kalemi oluşturduğunu vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi, bu alanda yapılan zamların direk olarak GSM fiyatlarına da etki ettiğini aktardı. GSM operatörlerinin tabi tutulduğu vergilere de dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi, “Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (ÖİHV) %35, KDV %20 ve Hazine Payı (HP) %15 olarak düzenlenmiştir. KKTC’de GSM için konuşma ücretinin üzerine % 62 (ÖİHV+KDV) olarak belirlenen vergi oranı yansırken, Türkiye’de %43 olarak yansımaktadır” denildi. Tüm kalemlere bakıldığında fiyat ayarlaması -%1,3düşüş ile %11,7 artış şeklinde gerçekleştiğini belirten firma, ortalama olarak fiyat değişiminin %10 seviyelerine denk geldiğini aktardı.
TELSİM: “% 9.80 oranında zam”
Telsim Vodafone şirketi ise standart tarifeye ilişkin Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapıldığını, diğer tarifeler ve paketlerde herhangi bir zam veya fiyat değişikliğine gidilmediğini açıkladı. Bakanlık ve GSM Operatörleri arasında yapılan lisans sözleşme gereği, her 6 ayda bir DPÖ rakamları dikkate alınarak, bakanlığın eksik veya fazladan yüzde 3’lük kendi takdirini de ekleyerek yasal olarak yapması gereken bir fiyat düzenlemesi olduğunu belirten Telsim,“ ülkede hayat pahalılığı eksi çıkarsa, bakanlık fiyatları ucuzlatma yönüne de gidebilir. Ama hayat pahalılığı eğer artı çıkarsa, bu fiyatlara artış olarak yansıtılmaktadır” açıklaması yaptı.
Türkiye ile sürekli olarak tarife ve fiyat kıyaslamasının haklı olarak yapıldığını ancak ülkedeki üretim maliyetlerinin Türkiye’ye kıyasla çok daha pahalı olmasına dikkat çeken Kurum, diğer büyük bir etmenin ise nüfusun Türkiye ile kıyaslanamayacak oranda az oluşundan kaynaklandığını vurguladı.
İŞTE RAKAMALAR
KKTC TELSİM (FATURALI)
MEVCUT FİYAT
1 ŞUBAT İTİBARİYLE
Aylık sabit ücret
3,80 Krş/Ay
4.17 Krş/Ay
Şebeke İçi
33 Krş/dk
36 Krş/dk
Sabit Telefon
33 Krş/dk
36 Krş/dk
Diğer Operatör
42 Krş/dk
41 Krş/dk
Türkiye GSM
79 Krş/dk
87 Krş/dk
Türkiye Sabit Telefon
39 Krş/dk
41 Krş/dk
Yurtiçi ve Türkiye SMS
24 krş/adet
26 Krş/dk
Yurt Dışı SMS
41 krş/adet
44 Krş/dk
GPRS ilk 5 MB
3.65 TL
3.9 TL
GPRS 5 MB üzeri
0,18 TL / MB
0.39 TL / MB
INT1 GSM
1.89 TL
INT1 Sabit Telefon
0.55 TL
60 Krş/dk
INT3
1.89 TL
2.07 TL/dk
INT4
3.15 TL
3.45 TL/dk
KKTCELL (FATURALI)
MEVCUT FİYAT
1 ŞUBAT İTİBARİYLE
Aylık sabit ücret
3,80 Krş/Ay
4.17 Krş/Ay
Aynı operatör
33,26 Krş/dk
36 Krş/dk
Sabit Telefon
33 Krş/dk
36 Krş/dk
Diğer Operatör
42 Krş/dk
41,46 Krş/dk
Türkiye GSM
79,60 Krş/dk
87 Krş/dk
İngiltere ve Güney Kıbrıs GSM
1,89 TL/dk
2,07 TL/dk
Türkiye Sabit Telefon
38,02 Krş/dk
41 Krş/dk
İngiltere ve Güney Kıbrıs Sabit Telefon
54,65 Krş/dk
60 Krş/dk
Yurtiçi ve Türkiye SMS
23,76 krş/adet
26,09 Krş/dk
Yurt Dışı SMS
40,39 Krş/adet
44,35 Krş/dk
INT SMS
40 Krş/adet
44 Krş/adet
Paketsiz internet ilk 5 MB
3.65 TL
-
5 MB sonrası
0,50 krş
-
KKTCELL (FATURASIZ)
Mevcut Fiyatlar
1 Şubat itibariyle
KKTCELL yönüne
7.68 kontör/dk
8.45 kontör/dk
Yurt içi sabit hat yönüne
7.68 kontör/dk
8.45 kontör/dk
Yurt içi diğer operatör yönüne
9.08 kontör/dk
9.21 kontör/dk
ARAMA YÖNÜ
GSM YÖNÜNE DAKİKA
(ESKİ)
SABİT HAT YÖNÜNE (ESKİ)
ARAMA YÖNÜ
GSM YÖNÜNE DAKİKA
(YENİ)
SABİT HAT YÖNÜNE (YENİ)
Türkiye
19.37 kontör
8.96 kontör
Türkiye
21.12 kontör
9.80 kontör
İngiltere ve Güney Kıbrıs
47.70 kontör
13.89 kontör
İngiltere ve Güney Kıbrıs
15.20 kontör
52.37 kontör
Bölge 1 ülkeleri
47.70 kontör
13.89 kontör
Bölge 1 ülkeleri
15.20 kontör
52.37 kontör
Bölge 2 ülkeleri
47.70 kontör
27.42 kontör
Bölge 2 ülkeleri
52.37 kontör
30.07 kontör
Bölge 3 ülkeleri
47.70 kontör
47.70 kontör
Bölge 3 ülkeleri
52.37 kontör
52.37 kontör
Bölge 4 ülkeleri
79.32 kontör
79.32 kontör
Bölge 4 ülkeleri
87.16 kontör
87.16 kontör
Bölge 5 ülkeleri
47.70 kontör
27.42 kontör
Bölge 5 ülkeleri
52.37 kontör
30.07 kontör
Bölge 6 ülkeleri
47.70 kontör
47.70 kontör
Bölge 6 ülkeleri
52.37 kontör
52.37 kontör
Bölge 7 ülkeleri
79.32 kontör
79.32 kontor
Bölge 7 ülkeleri
87.16 kontör
87.16 kontör
MESAJLAŞMA (SMS)
MEVCUT
1 ŞUBAT İTİBARİYLE
Yurtiçi ve Türkiye
4.39 kontor/dk
4.90 kontor/dk
Yurtdışı
7.68 kontor/dk
8.45 kontor/dk
İnternet
0.11 kontor/dk
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NOT: Tarife ücretlerine tüm vergiler dahildir. Standart tarifede konuşmaların ücretlendirme periyodu 60 saniyedir