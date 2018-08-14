K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe forması giyen Can Özsoy, yol ayrımında. Özsoy’un kulübü ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamayınca ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Oyuncunun kendisine Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı elde edilen bilgiler arasında.