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Can Özsoy yol ayrımında

Can Özsoy yol ayrımında

Mormenekşe forması giyen Can Özsoy, yol ayrımında. Özsoy’un kulübü ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamayınca ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

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K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe forması giyen Can Özsoy, yol ayrımında. Özsoy’un kulübü ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamayınca ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Oyuncunun kendisine Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı elde edilen bilgiler arasında.

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