“Can güvenliğimiz yok..."

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa - İskele Anayolu Salamis Otel karşısında 17 Nisan tarihinde evine otobüs giren Tuncay Yalçın ve ailesi kaza yeri olan evleri önünde eylem yaptı. Bazı bölge sakinlerinin de destek verdiği eyleme yaklaşık 20 kişi katıldı. Yalçın ailesi ve bölge sakinleri can güvenliklerinin olmadığını ve her dakika tehlike altında yaşadıklarını dile getirdi. Otobüs giren evin önünde bulunan çemberin zamanında hatalı yapıldığını ileri süren Yalçın ailesi ve bölge sakinleri yetkililerin ivedilikle konu çemberle ilgili düzenleme yapmasını ve bu sorunu çözmesini talep etti.

Yalçın: “9 gündür uyuyamıyoruz...”

17 Nisan tarihinde evine otobüs giren ve evinde büyük zarar oluşan Tuncay Yalçın, ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığını dile getirdi. Kazadan beri 9 gündür gözlerine uyku girmediğini söyleyen Yalçın, arabasını güvenlik amacıyla evinin önüne koyduğunu ifade etti. Yalçın, bölgeye hız tespit kameralarının konulması gerektiğini söyleyerek, yetkililere defalarca bu konuyu aktardıklarını ancak hız tespit kamerası koymadıklarını belirtti.

“Bu toplumsal bir sorundur...”

Yalçın ailesine destek vererek eyleme katılan bazı bölge sakinleri ise burada mağdur olaak Tuncay Yalçın’ın görüldüğünü ama aslında bunun bir toplumsal sorun olduğunu söylediler. Bu yolda can güvenliğinin olmadığını vurgulayan bölge sakinleri bariyerleri göz boyamalık değil gerçekten güvenlik sağlayacak şekilde bariyerin yapılması gerektiğini dile getirerek “Yaptıkları bariyerleri de görüyoruz. Bir salon arabayı bile önleyecek bariyerler değil. Burada her dakika geçen beton mikserleri, kamyonlar, tırlar, otobüsler vardır. Burada her dakika bir tehlike söz konusudur. Bu çember zamanında hatalı yapıldı. Bu çember bu yola göre çok geniştir. Bilirkişiler gelip bu çemberle ilgili düzenleme yapması gerekir. Bütün yetkililere, Karayolları Dairesine ve Ulaştırma Bakanlığına sesleniyoruz. İvedilikle bu konuyu çözsünler” şeklinde konuştular.