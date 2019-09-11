“Can güvenliği için derin budama yapıldı”

Lefkoşa Kızılbaş bölgesindeki ağaçların kesilmesine ilişkin Kanal Sim’e konuşan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, ağaçlara, can güvenliğini koruma maksadıyla ‘derin budama’ yapıldığını iddia etti.

Yaptığı açıklamada, Orman Dairesi’nin İtfaiye Dairesi kademesinde bulunan garajların arka kısmındaki okaliptüs, biber ağacı ve servi çitlerinin aşırı büyüdüğünü dile getiren Cemil Karzaoğlu, aşırı büyümelerinden dolayı ağaçların garaj üzerine yattığını ve 5 sıralı elektrik hatlarını baskı altına aldığını söyledi.

Karzaoğlu, can güvenliği için müdürlük talimatıyla itfaiye araçlarının ve çalışanların zarar görmemesi açısından ‘derin budama’ yapıldığını savundu.

Vatandaş: “Ağaçlar budandı mı kesildi mi anlayamadık?”

Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde bulunan Orman Dairesi sınırları içerisindeki ağaçlar katliam yapılırmışçasına kesilmesini YENİDÜZEN aracılığıyla eleştirmiş, “Ağaçlar budandı mı kesildi mi anlayamadık?” diyen yurttaşlar, kesme sonrasında ortaya çıkan kütüklerin depolara konulduğunu aktarmıştı.