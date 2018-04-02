Can Dündar hakkında kırmızı bülten

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın bulunduğu ülkede yakalanarak Türkiye'ye gönderilmesi talep edilecek.

Gazeteci Can Dündar hakkında MİT tırları davası nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Yargıtay geçen ay, MİT TIR'ları davasında "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmuştu.

Can Dündar ise kararı "Cezayı az bulmuşlar; yerel mahkemenin ciddiye almadığı casusluktan 20 yıl istiyorlar. 'Casusluk', devlet adına başka bir ülkeye gizlice silah nakledenlerin yaptığına denir: bunu yazanlar gazetecidir" sözleriyle yorumlamıştı.

Dava kapsamında 92 gün tutuklu kaldıktan sonra 17 Mayıs 2016’da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Can Dündar bir süredir Almanya’da yaşıyor.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

“Kırmızı Bülten”, bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.