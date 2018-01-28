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“Çamurkent” Lefkoşa!

“Çamurkent” Lefkoşa!

Lefkoşa’yı etkisi altına alan yağışların ardından, Başkent Lefkoşa “ÇAMURKENT” oldu.

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YENİDÜZEN (Özel)

Lefkoşa’yı etkisi altına alan yağışların ardından, Başkent Lefkoşa “ÇAMURKENT” oldu. Özellikle Küçük Kaymaklı, Yenişehir bölgeleri başta olmak üzere merkez bölgelerdeki toprak yollar ve alanlar çamur deryasında döndü. Bazı sokaklarda yol boyunca çukurlar oluşurken, yer yer göletler meydana geldi. Yolu kullanan araçların zor anlar yaşamasına neden çamur ve su göletleri, yayaları da zor durumda bıraktı. Başkent yine yakışmayan görüntülere sahne oldu…

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Şht. Hüseyin Ruso Futbol Sahası’nın karşı sokağına bağlanan yollar çamurdan geçilmiyor
 

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Yolu kullanan araçların zor anlar yaşıyor, yayalar yürümekte zorluk yaşıyor

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Ara sokaklardaki çukurlar gölede dönüştü

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FOTOĞRAFLAR: Didem MENTEŞ

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