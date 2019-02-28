Çamurdan Ocak çıktı: 1-0

K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında geçtiğimiz Cuma günü oynanması planlanan ancak Mete Adanır Stadı’ndaki ışıklarda yaşanan arıza nedeni ile 13’üncü dakikada ertelenen Türk Ocağı – Cihangir karşılaşması dün kaldığı yerden oynandı.

Aşırı yağışlar nedeni ile zemini oldukça ağırlaşan Mete Adanır Stadı’ndaki mücadeleyi Türk Ocağı, Remzi Betmezoğlu’nun 90’ıncı dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu skorun ardından Türk Ocağı puanını 30 yaparken, Cihangir 33 puanda kaldı. Ligin 20’nci haftasında Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak. Cihangir ise Binatlı’yı konuk edecek.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER

Tugay Misk

Mehmet Ekşici

Necmi Bulut

TÜRK OCAĞI

Hasan Piro

Mustafa Avcı

(Dk.58 Remzi)

Mehmet Uçar

Turgut K. Çoban

Bilal Ceylan

Mehmet Aylanç

Yakubu Malik

Ahmet Coşkun

(Dk.72 Doğukan)

Akande Christian

Ahmet Saygı

(Dk.58 Tonbara)

Deniz Kibar

TD: Hasan Topaloğlu

CİHANGİR

Tuğcan Aksulu

Erol Aksunlar

Nurettin Gecekuşu

Ertan Bulut

Mikail Sivri

Çağlar Toklu

Fırat Ersalan

Ali Öztürk

Henri Belle

(Dk.79 Zeki)

Uche Sunday

Doğan Işıker

(Dk.89 Ergün)

TD: Hasan Burgaç

GOL: Dk.90 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı)