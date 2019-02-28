Çamurdan Ocak çıktı: 1-0
Türk Ocağı erteleme maçında Cihangir’i son dakika golü ile mağlup etti
K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında geçtiğimiz Cuma günü oynanması planlanan ancak Mete Adanır Stadı’ndaki ışıklarda yaşanan arıza nedeni ile 13’üncü dakikada ertelenen Türk Ocağı – Cihangir karşılaşması dün kaldığı yerden oynandı.
Aşırı yağışlar nedeni ile zemini oldukça ağırlaşan Mete Adanır Stadı’ndaki mücadeleyi Türk Ocağı, Remzi Betmezoğlu’nun 90’ıncı dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu skorun ardından Türk Ocağı puanını 30 yaparken, Cihangir 33 puanda kaldı. Ligin 20’nci haftasında Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak. Cihangir ise Binatlı’yı konuk edecek.
STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER
Tugay Misk
Mehmet Ekşici
Necmi Bulut
TÜRK OCAĞI
Hasan Piro
Mustafa Avcı
(Dk.58 Remzi)
Mehmet Uçar
Turgut K. Çoban
Bilal Ceylan
Mehmet Aylanç
Yakubu Malik
Ahmet Coşkun
(Dk.72 Doğukan)
Akande Christian
Ahmet Saygı
(Dk.58 Tonbara)
Deniz Kibar
TD: Hasan Topaloğlu
CİHANGİR
Tuğcan Aksulu
Erol Aksunlar
Nurettin Gecekuşu
Ertan Bulut
Mikail Sivri
Çağlar Toklu
Fırat Ersalan
Ali Öztürk
Henri Belle
(Dk.79 Zeki)
Uche Sunday
Doğan Işıker
(Dk.89 Ergün)
TD: Hasan Burgaç
GOL: Dk.90 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı)