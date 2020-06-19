“Çamur atsanız da yolumuzdan dönmeyeceğiz”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan Özgürlük Stadyumu’na bakımı için sorumluluk üstlendiklerini, siyasi sebeplerle stadın belediyeden alındığını, ancak ‘yolsuzluk’ iddialarının üzücü olduğunu söyledi.

Akdoğan Belediyesi hakkında “79 bin TL’lik yeni yolsuzluk” iddialarına anlam veremediğini anlatan Latif, “alnımız açıktır, hesaplar aklanmıştır” dedi.

Başkan Ahmet Latif şu açıklamayı yaptı:

“Akdoğan Özgürlük Stadyumu Kıbrıs’ta ilk gece maçının oynanması için aydınlatılan bir tesistir. Yıllarca bakımsızlıktan dolayı harabe haline getirildi. Akdoğan Akıncılar Gençlik Derneğinden gelen talep doğrultusunda, yapmış olduğumuz girişimle bu sahanın bakımını üstlenme ile ilgili çalışma başlattık. Protokol ile saha 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Akdoğan Belediyesi’nin kullanımına verildi. Kırsal belediye olduğumuz için imkânlarımız kısıtlı; yine de Akdoğan Özgürlük Stadyumunu maddi çıkar gözetmeden hizmet vermek için çalışma başlattık. Çok uzun çok zor süreçlerden geçtik, Akdoğan Akıncılar Spor Derneği bizden yardım istedi. Gereğini de yaptık. Çok manidar ki sahte imza, sahte mühür, naylon fatura, düzenlediğimiz ile ilgili çok ayıp bir suçlama ile karşı karşıya geldik. Sonra bakımını yapamadığımız gerekçesi ile saha elimizden alındı. Genel Kurul yapıldı ve görev değişikliği oldu, hesaplar aklandı, yine aynı kişi çıkıyor ve iddiaları ile yine bizi suçlamaya devam ediyor. Hiç üzülmeyin almış olduğumuz görevde tüm çamurları atsanız da yolumuzdan dönmeyeceğiz.”

Kıbrıs gazetesi, 2015 yılında, Akdoğan Özgürlük Stadı’nın bakım-onarımı için Başbakanlık ile Akdoğan Belediyesi arasında protokol imzalandığını anımsatmış, bu süreçte, belediyenin Akıncılar Spor Kulübü’nün bilgisi dışında para topladığını iddia etmişti.

