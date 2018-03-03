Çamlık ve LAÜ galip

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen büyükler liglerinde Play-off yarı final ilk maçları tamamlandı. Geçtiğimiz gün Büyük Erkekler’de Doğu Akdeniz Ünviversitesi’nin Vakıflar’ı 3-0 yenerek seriyi 2-0’a getirmesinin ardından yarı finalin diğer ayağında dün akşam Çamlık Spor ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Rakibi 3-0 yenen Çamlık, 1-0 serisinde üstünlükle başladığı seriyi 2-0'a taşıdı.

Kadınlarda ise iki yarı final karşılaşması dün akşam oynandı. Çamlık Spor konuk ettiği Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-0 mağlup etti. Bu skorla Çamlık 1-0 üstün başladığı seriyi 2-0’a taşıdı. Diğer yarı final mücadelesinde Lefke Avrupa Üniversitesi, DAÜ’yü konuk etti. 3-1 galip gelen LAÜ seriyi 2-0 yaparak oldukça avantajlı konuma geçti.

Voleybolda Play-off yarı final serisi kazanılmış 3 maç esasına göre oynanıyor. Erkeklerde DAÜ ile Çamlık Spor, kadınlarda da Çamlık Spor ile LAÜ klasman mücadelesinde rakiplerine karşı elde ettikleri galibiyetlerden dolayı serilere 1-0 önde başladılar. Elde ettikleri bu galibiyetle ekipler 2-0'lık üstünlük yakaladılar.

Fotoğraf Kanı Aldağ