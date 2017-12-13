Çamlık ve DAÜ’nün gecesi

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler liglerinde dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Kadınlarda ve erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor geceyi galibiyetlerle kapatan ekipler oldular.

Çamlık kaypısız devam

Büyük Kadınlar Ligi lideri Çamlık Spor dün akşam Mağusa Arena’da Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk etti. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden Çamlık, beşinci maçından da galibiyetle ayrılarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan Vakıflar – DAÜ mücadelesinden galibiyetle ayrılan taraf ise 3-0’lık skorla DAÜ oldu. DAÜ bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı.

Lider Mağusa’da kaybetti

Büyük Erkekler Ligi’nde ise Mağusa Arena’da Çamlık Spor, YDÜ’yü konuk etti. Lig lideri YDÜ’yü 3-0’lık skorla mağlup eden Çamlık Spor rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatırken ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Gecenin diğer maçında Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan Vakıflar – DAÜ mücadelesinden galibiyetle ayrılan taraf 3-1’lik skorla DAÜ oldu. Bu skorla DAÜ üçüncü galibiyetini alarak zirveye ortak oldu.