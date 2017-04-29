Çamlık Türkiye’de plaja iniyor

YENİDÜZEN Spor Servisi

Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Ligi’ne katılıyor. Kuzey Marmara Bölgesi’nde mücadele edecek olan Çamlık adına Buğra Eryıldız ile Merve Çelebi finallere kalabilmek için mücadele edecek. Bölge maçları İstanbul’da, Kalamış Gençlik Parkı Plaj Voleybolu sahalarında yer alacak.

Sinop’taki finaller için oynayacaklar

Türkiye’nin dokuz ayrı bölgesinde düzenlenecek olan Kulüpler Ligi müsabakaları sonunda başarılı olan ekipler 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenecek olan final etabına katılmaya hak kazanacak. 16 kadın ve 16 erkek takımın yer alacağı finallerde kategorilerinde derece alan ilk 8 takıma Türkiye Voleybol Federasyonu toplamda 68 bin Türk Lirası ödül verecek.

İlk maçlar hafta sonu

Buğra Eryıldız ile Merve Çelebi’den oluşan Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor takımı Kuzey Marmara Bölgesi’nde 29 Nisan – 4 Haziran tarihleri arasında 14 karşılaşma yapacak. Çamlık’ın rakipleri Sorgun GSK, Beşiktaş, UPS Spor Kulübü, Büyükdere Spor, Büyükdere Spor 2, Marmara Akademi ve İstanbul Voleybol olacak. İlk 3 maçını bugün ve yarın oynayacak olan Çamlık, İstanbul Voleybol, Büyükdere Spor Kulübü ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Karşılaşmalar