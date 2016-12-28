YENİDÜZEN Spor Servisi

Voleybolda büyük erkekler ve kadınlar liglerinde önceki akşam 4 karşılaşma oynandı. Büyük erkekler ve kadınlarda Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS), erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve kadınlarda Vakıflar geceyi galibiyetle tamamladılar.

Önceki akşam büyük kadınlar liginde Mağusa Arena’da oynanan maçta GMBÇS rakibi DAÜ’yü 3-0’lık skorla mağlup etti. Y. Erenköy deplasmanına konuk olan Vakıflar ise rakibi Yeni Erenköy’u 3-1 yendi.

Büyük erkekler liginde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Vakıflar’ın konuğu olan GMBÇS, parke zeminden 3-0’lık skorla galip ayrılırken Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’ndaki karşılaşmada DAÜ konuk ettiği Y. Erenköy’ü aynı skorla yenerek geceyi galibiyetle noktaladı.