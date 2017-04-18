Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Voleybol Ligi’nde şampiyon Çamlıkspor oldu. Son 6 sezondur şampiyon olan ve kupaya adeta ambargo koyan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile karşı karşıya gelen Çamlıkspor, güçlü rakibini 3-1 ile geçerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon olarak rakibinin hegemonyasına son verdi. İlk set 25-16 Çamlıkspor üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci sette YDÜ oyuna dengeyi getirdi ve 25-23’lük setle durumu eşitledi. Maçın üçüncü setinde Çamlıkspor çekişmeli geçen sette 25-20’lik üstünlükle durumu 2-1’e getirmeyi başardı. Çamlıkspor son sette ise 25-22’lik bir üstünlük yakaladı ve durumu 3-1’e getirerek büyük bir coşku yaşadı. Müthiş bir başarı öyküsü yazan Buğra Eryıldız yönetimindeki Çamlıkspor rakibinin şampiyonluk ambargosuna da nokta koyarak. 2009-2010 yılından beridir arka arkaya şampiyonluk sevinci yaşayan YDÜ Kadın Voleybol Takımı da serisini sonlandırmış oldu.

Fotoğrafl: Kanı ALDAĞ