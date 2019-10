Ersin Kaşif

Bu hafta çok uzaklara uçuyoruz ve yine çok güzel bir genç, yeni nesil sanatçıyı konuk ediyoruz. 1997 doğumlu genç sanatçı Camila Cabello Küba asıllı ve Küba Cohimar Havana’da dünyaya gelmiş. Annesi Sinuhe Estraboa babası ise Alejandro Cabello’dur. Camila da birçok ünlü sanatçı gibi yaşantısını Amerika’da sürdürüyor. Daha öncesinde 5 yaşına kadar Meksika ve Küba’da yaşamıştır. 5 yaşında iken ailesi ile birlikte Amerika Miami’ye taşınmıştır. Tabii ki çok güzel ve doğru bir seçim.

Miami Palmetto Lisesinde eğitim görmüş ancak son sınıfta iken müziğe olan ilgisi ve tamamen müzik ile ilgilenmek istemesi sebebiyle okulu yarıda bırakmıştır. Bir dönem Kuzey Carolina Eyaletinde X Factor isimli yarışmaya katılmış, seçmeleri kazanmış ancak elenmiştir. Elendikten sonra Dinah Jane, Lauren Jauregui, Normani Kordei ve Ally Brooke ile birlikte Beş Kız isimli grubu kurmuşlar ve yarışmanın finalinde sahne almışlardır. Yarışmadan sonra 2015 yılında Syco Music aracılığında Reflection, 7/27, EP Better Together isimli albümlerini müzik piyasasına sürmüştü. 2016 yılında ise gruptan ayrılmıştı. Tek başına ilk albümünü 2018 yılında çıkaran Camila Cabello, düşük gelirli çocuklara sağlık hizmeti sunmak amacıyla, kar amacı gütmeyen Çocuk Sağlığı Fonu kurmuş bir sanatçı.

Yeni Projeler İçin Çalışmaya Başladı

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Camila Cabello albüm detaylarını sevenleriyle paylaştı. Şarkıcı hem Shawn Mendes ile olan işbirliğinden hem de albümdeki şarkıları hakkında tüyolar verdi. Cabello, albüm için oldukça sıkı çalıştığını ve her şarkının aslında tamamen kendisini yansıttığını dile getirdi. Hayranları şarkıları dinlerken her şarkıda Camila’dan bir şeyler öğrenebilecekler. Sevilen şarkıcı Camila Cabello geçtiğimiz günlerde iki single çalışmasını da ard arda yayınlamıştı. Şarkıcı bunun nedenini ise dinleyicisine yeni albümden daha çok tanıtım yapmak istemesi olduğunu söyledi. Uzun süredir albüm çalışması yapmayan Cabello’nun yeni projesi ise heyecanla bekleniyor. Tabii ki biz ve dünyanın birçok bölgesindeki hayranları da Camila’yı takip etmeye devam ediyor.

Önerilen şarkıları;

Camila’nın çok beğeneceğiniz birçok şarkısı var tabii. Biz, sizler için en sevilen şarkılarından seçip dinlemeniz için öneriyoruz. “Cry For Me, Liar, Shannless, Never Be The Same, Havana, Consequences, Senorita, Behing The Scenes.”