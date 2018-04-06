“Camiaya yakışır şekilde ligi bitirmek istiyoruz”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova forması giyen Yasin Doğan YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu.

Yasin sözlerine, “Takım olarak şu ana kadar iyi bir form yakaladık ve ligde 2. devrenin lideri durumdayız. Her ne kadar hedeften uzaklaşsakta Merit Alsancak Yeşilova camiasına yakışır şekilde mücadele ederek ligi tamamlamak istiyoruz” diyerek başladı.

Doğan: “İlk yarıda yaşanan olumsuzluklar bizi etkiledi”

Sezona iyi bir kadro kurarak başladıklarını ifade eden Yasin, ilk yarıda şanssız maçların yanı sıra sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Şu an takım olarak kadrolarının oturduğunu, takım içi arkadaşlığın üst seviyede oluşunun iyi sonuçlar almalarında önemli etkisi olduğunu söyledi.

Ligin 2. devresine kasık sakatlığıyla başladığı için ilk 4 hafda oynayamadığını söylen Yasin, uygulanan tedaviye rağmen sakatlığının tam olarak geçmesede son 4 resmi lig maçında 4 gol atmanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.