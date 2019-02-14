“Camianın birliği için aday oldum”

Yenicami Ağdelen Kulübü’nde 19 Şubat 2019 Salı günü gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Vehid, içinde bulunulan durum ve camianın birliğinin sağlanması için aday olduğunu belirtti. Vehid’in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Çocukluğumdan beri gönül verdiğim Yenicami Ağdelen Kulübü’nün mevcut durumunu göz önünde bulundurarak ve camianın birliğinin sağlanması için aday olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Uzun süredir yapmış olduğum aktif yöneticiliğin vermiş olduğu beceri, özveri ve motivenin en iyi şekilde olduğunu, bunun bilincinde çalışacağıma ve bunun bilincinde olarak hareket etmeye devam edeceğim. Yenicami sevdalısı olarak, aday olduğum başkanlık görevine yeni başlıyormuş gibi kulübümüze dört kolla sarılmamız gerektiğini şahsım ve camia adına farkındalığını yitirmeden adımlar atmaya çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Oluşacak olan yeni yönetim kurulu ile Yenicami’nin sürdürülebilir ekonomik yapıya kavuşması için gerekli projeleri hayata geçirebilmek için camianın desteği hiç kuşkusuz ki olmazsa olmazımızdır. Bunun içindir ki, gerekli olan birlikteliği en kısa zamanda sağlanması için gerekli girişimleri yapacağız. Sonuçta hepimiz ortak paydaşı Yenicami sevdası.”